Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус принял участие в обсуждениях с послами стран-участниц Движения неприсоединения в видеоформате при организационной поддержке постпредства Азербайджана при Женевском отделении ООН и других международных организаций.
Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает в субботу Trend.
Отметив плодотворность обсуждений, генсек ВОЗ выразил признательность Азербайджану, председательствующему в Движении неприсоединения, за проведение специальной сессии ООН по коронавирусу и выдвижение резолюции в связи с вакцинацией в Совете по правам человека всемирной организации.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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