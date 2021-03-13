Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус принял участие в обсуждениях с послами стран-участниц Движения неприсоединения в видеоформате при организационной поддержке постпредства Азербайджана при Женевском отделении ООН и других международных организаций.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает в субботу Trend.

Отметив плодотворность обсуждений, генсек ВОЗ выразил признательность Азербайджану, председательствующему в Движении неприсоединения, за проведение специальной сессии ООН по коронавирусу и выдвижение резолюции в связи с вакцинацией в Совете по правам человека всемирной организации.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)