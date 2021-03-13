Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана проводит заседание
БАКУ /Trend/ - 13 марта началось заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана, сообщает в субботу Trend.
На нем рассматриваются новые обращения в связи с помилованием.
Отметим, что комиссия рассматривает обращения лиц по всем категориям - преступления против собственности, против здоровья, экономические преступления, обращения, связанные с коррупцией и взяточничеством, бытовым насилием, а также обращения лиц, совершивших ДТП, иностранцев и военнослужащих.
Напомним, что комиссия провела уже восемь заседаний, рассмотрев более 850 поступивших обращений.
Ожидается, что в канун праздника Новруз будет подписано распоряжение о помиловании.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
В Азербайджане обеспечена занятость около 3 700 членов семей шехидов и раненых участников Отечественной войны
Разминирование освобожденных территорий Азербайджана представляет чрезвычайную важность - спецпредставитель ЕС
МККК продолжит работу по выяснению судеб пропавших без вести в результате нагорно-карабахского конфликта
«Встретимся в Карабахе» - на платформе Baku Network состоялась международная конференция с участием экспертов из Грузии, России, Литвы, Молдовы, Австрии (ВИДЕО)
Высокое доверие к Азербайджану: Иностранные компании вступили в конкуренцию за восстановление Карабаха — французская газета "Lagazetteaz.fr"