Мифу о Тигранакерте положен конец - помощник Президента Азербайджана

Политика 13 марта 2021 23:28 (UTC+04:00)
Мифу о Тигранакерте положен конец - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился на своей странице в Twitter публикацией о крепости Шахбулаг в Агдаме, передает в субботу Trend.

"Шахбулаг. Агдам. Мифической истории о Тигранакерте положен конец", - говорится в публикации.

Отметим, что сегодня главы медиа-органов и НПО, блогеры и общественные активисты совершили поездку в Агдам. Их сопровождал помощник Президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Поездка была осуществлена по поручению Президента Азербайджана.

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