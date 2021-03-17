Президент Ильхам Алиев: Я говорил, что Шуша станет одним из самых красивых городов не только Азербайджана, но и всего мира, и мы добьёмся этого

БАКУ/Trend/ - Я говорил, что Шуша станет одним из самых красивых городов не только Азербайджана, но и всего мира, и мы добьёмся этого

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в город Шуша.

«Армяне пытаются преподнести Шушу как армянский город. В то время как Шушу основал Панахали хан, и здесь всегда жили азербайджанцы. Хорошо, если это армянский город, то почему вы его не благоустроили? Привести такой красивый город, как Шуша, с живописной природой в это состояние – вандализм. Они разрушили дома азербайджанцев и считали, что оккупация будет вечной. Мы положили конец оккупации.

Я говорил, что Шуша станет одним из самых красивых городов не только Азербайджана, но и всего мира, и мы добьёмся этого, на 100 процентов. А это - разрушенное здание реального училища, посмотрите, во что превратили его армяне. А слева, как мне сообщили, находилась школа-интернат. Ее тоже разрушили, осталась лишь фасадная часть», - отметил Президент Ильхам Алиев.