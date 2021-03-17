В рамках учений министр обороны Азербайджана посетил Объединенный командный пункт ВВС (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Объединенный командный пункт Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана с целью проверки организации взаимодействия зенитно-ракетных войск и военной авиации ВВС в рамках оперативно-тактических учений азербайджанской армии.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Министерство обороны, командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Таиров доложил министру обороны о деятельности Объединенного командного пункта, оснащенного современными автоматизированными системами управления. Было сообщено, что командный пункт обеспечивает несение непрерывного боевого дежурства ВВС, приведение войск в состояние боевой готовности в кратчайший срок, отслеживание воздушных целей противника в любых климатических условиях и в любое время суток, сбор и анализ разведданных, своевременное принятие решения и максимально эффективное выполнение авиационными силами боевых задач. Было отмечено, что в рамках учений командный пункт также обеспечивает передачу полученных данных на командные пункты зенитно-ракетных комплексов для уничтожения обнаруженных воздушных целей условного противника.

Поинтересовавшись условиями в Объединенном командном пункте, министр обороны дал соответствующие указания по организации и несению службы и боевого дежурства.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)