На американском телеканала показали передачу о росте антисемитизма в Армении

БАКУ /Trend/ - Известный американский журналист Рауль Контрерас (Raoul Contreras) посвятил свою очередную авторскую программу The Contreras Report росту антисемитизма в Армении, сообщает Trend.

Передача вышла в эфир 11 марта.

Отметим, что Контрерас является автором книг «Убийство в горах: военное преступление в Ходжалы и нагорно-карабахский конфликт» и «Армянское лобби и внешняя политика США», его многочисленные статьи об Азербайджане публиковались во многих авторитетных мировых СМИ.

В свой программе журналист, ссылаясь на отчет израильского правительства, сообщил, что в мире наблюдается рост антисемитизма. По его словам, подобные факты стали часто фиксироваться в Армении после Отечественной войны Азербайджана.

Контрерас отметил, что антисемитизм не является для Армении новым явлением.

По итогам опроса, проведенного влиятельной американской еврейской организацией Anti-Defamation League («Антидиффамационная лига»), Армения по уровню антисемитизма занимает второе место среди европейских стран, сказал он.

Кроме того, ссылаясь на отчет об антисемитизме в Центральной и Восточной Европе исследовательского центра Pew, Контрерас отметил, что Армения является самым антисемитским государством в регионе: 32 процента ее населения не хотят видеть евреев в своей стране.

Он также напомнил, что памятник жертвам Холокоста в Ереване неоднократно подвергался актам вандализма.

Кроме того, журналист сообщил, что с 60-х годов прошлого века разные армянские историки начали распространять сфальсифицированную теорию о том, что так называемый «геноцид армян» был спланирован и осуществлен евреями, что способствовало антисемитским настроениям в Армении.

Информируя о митинге, который армянские фашисты недавно провели в Ереване, Контрерас показал в рамках программы интервью с одним из его участников, который заявил о ненависти к евреям.

Журналист, ссылаясь на итоги исследования, которые недавно были опубликованы во влиятельном американском еврейском печатном издании Forward, подчеркнул, что в настоящее время в Армении насчитывается 22 памятника фашисту Гарегину Нжде.

В заключение Контрерас сообщил, что факты неприкрытого антисемитизма фиксируются в организациях армянского лобби, функционирующих в США, в том числе в Лос-Анджелесе.

Полную версию программы можно посмотреть по ссылке: https://youtu.be/9dzHTTJzJTk

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)