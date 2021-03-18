Джейхун Байрамов встретился с послами ОИС в Азербайджане (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 18 марта 2021 года встретился с послами Организации исламского сотрудничества (ОИС) в нашей стране, передает Trend со ссылкой на МИД.
В ходе встречи министр Джейхун Байрамов ознакомил присутствующих с текущей ситуацией в регионе, в том числе с новыми реалиями постконфликтного периода, проинформировал о некоторых моментах реализации трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, проводимых созидательных и реконструкционных работах, участии стран-партнеров в этом процессе и новых возможностях для сотрудничества в регионе.
(Редактор: Надир Насиров)
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