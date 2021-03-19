Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц (Версия 2)

Добавлены подробности (Первая версия 18 марта, 16:14)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц, передает Trend.

В распоряжении говорится, что рассмотрев адресованные Президенту Азербайджанской Республики обращения ряда осужденных лиц, членов их семей, организаций по защите прав человека о помиловании, учитывая личность, состояние здоровья, семейное положение осужденных, характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, срок отбывания наказания и их поведение в данный период, основываясь на принципах гуманизма, руководствуясь пунктом 22 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляется:

1.Освободить от неотбытой части наказания следующих лиц, осужденных на наказание в виде лишения свободы:

1.1.Аббаслы Миртурала Гелем оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 20 февраля 2017 года.

1.2.Аббасова Амиля Фаррух оглу, 1966 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 3 сентября 2018 года.

1.3.Аббасова Бахтияра Дагбеи оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 17 апреля 2012 года.

1.4.Аббасова Джавида Фархад оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гарадагского районного суда города Баку от 24 мая 2017 года.

1.5.Аббасова Эльчина Унутмаз оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 6 марта 2018 года.

1.6.Аббасова Ильгара Аббас оглу, 1975 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 14 марта 2018 года.

1.7.Аббасова Руфата Арзуман оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Кяпазского районного суда города Гянджа от 15 января 2018 года.

1.8.Аббасова Шахина Насиб оглу, 1972 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 13 апреля 2016 года.

1.9.Абдоллахы Ахмада Акбара, 1987 года рождения, гражданина Исламской Республики Иран, осужденного приговором Билясуварского районного суда от 13 ноября 2018 года.

1.10.Абдулалиева Шамиля Адиль оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 25 января 2017 года.

1.11.Абдуллаева Амина Вахид оглу, 1976 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 12 декабря 2017 года.

1.12.Абдуллаева Бахруза Афган оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Кюрдамирского районного суда от 24 августа 2016 года.

1.13.Абдуллаева Беюкагу Абдулла оглу, 1966 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 7 мая 2012 года.

1.14.Абдуллаева Эльвина Огтай оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Мещанского районного суда города Москвы Российской Федерации от 20 декабря 2013 года.

1.15.Абдуллаева Эйваза Амраслан оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 18 марта 2016 года.

1.16.Абдуллаева Интигама Мазахир оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 7 марта 2017 года.

1.17.Абдуллаева Махира Гудрет оглу, 1971 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 15 мая 2019 года.

1.18.Абдуллаева Вюсала Магеррамали оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 25 февраля 2016 года.

1.19.Абдуллаеву Анагыз Мисир гызы, 1958 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 21 декабря 2016 года.

1.20.Абдурахманова Джейхуна Шахин оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Товузского районного суда от 21 июля 2017 года.

1.21.Абыева Аята Фахреддин оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 12 мая 2015 года.

1.22.Абыева Расима Абы оглу, 1956 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 21 июня 2013 года.

1.23.Абушова Эмина Мирза оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 20 февраля 2017 года.

1.24.Агамалыева Йолагу Ризаб оглу, 1963 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 16 сентября 2015 года.

1.25.Агарзаева Анара Шахин оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сальянского районного суда от 5 октября 2016 года.

1.26.Агасыева Азада Агасы оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 7 декабря 2016 года.

1.27.Агаева Эльмара Агагулу оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 12 апреля 2016 года.

1.28.Агаева Эльшана Мадат оглу, 1971 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 18 марта 2016 года.

1.29.Агаева Али Сабир оглу, 1966 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 20 ноября 2017 года.

1.30.Агаева Ниязи Мухтар оглу, 1958 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 2 февраля 2016 года.

1.31.Агаева Сахиба Габиль оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 29 января 2018 года.

1.32.Агаева Сейрана Джаваншир оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Низаминского районного суда города Баку от 24 июля 2017 года.

1.33.Агаева Сураджа Валех оглу, 1974 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Джалилабадского районного суда от 19 апреля 2018 года.

1.34.Агаева Вугара Асиф оглу, 1971 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабаильского районного суда города Баку от 13 сентября 2018 года.

1.35.Агаева Юсифа Яшар оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Астаринского районного суда от 10 октября 2018 года.

1.36.Ахундова Эльгюна Энвер оглу, 1983 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 28 декабря 2017 года.

1.37.Ахундзаде Руфуллу Ходжат оглу, 1955 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 7 октября 2011 года.

1.38.Агаева Рустама Махировича, 1998 года рождения, гражданина Российской Федерации, осужденного приговором Уджарского районного суда от 17 января 2018 года.

1.39.Алави Сейеда Али Сейеда Гхадира, 1977 года рождения, гражданина Исламской Республики Иран, осужденного приговором Астаринского районного суда от 12 октября 2018 года.

1.40.Алхаслы Ульви Расим оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 25 января 2017 года.

1.41.Али Абида Ахмада Башира, 1986 года рождения, гражданина Исламской Республики Пакистан, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 27 августа 2013 года.

1.42.Алимли Рауфа Михаддин оглу, 1963 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 26 июля 2018 года.

1.43.Алыша Вюсала Надир оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 28 декабря 2017 года.

1.44.Алышанова Фарида Тарлан оглу, 1998 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 27 июня 2018 года.

1.45.Алыева Вахида Рафтар оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 23 июля 2019 года.

1.46.Аллахвердиева Эльвина Нариман оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 1 марта 2019 года.

1.47.Аллахвердиева Фаига Ариф оглу, 1969 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 6 декабря 2017 года.

1.48.Аллахвердиева Фарида Хасрат оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 4 мая 2017 года.

1.49.Аллахвердиева Фуада Тельман оглу, 1996 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 17 августа 2017 года.

1.50.Аллахвердиева Маиса Гусейнхан оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 21 апреля 2016 года.

1.51.Андриашвили Джабу Тристановича, 1977 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гахского районного суда от 27 июля 2018 года.

1.52.Арджеванидзе Левани, 1977 года рождения, гражданина Грузии, осужденного приговором Газахского районного суда от 11 декабря 2018 года.

1.53.Асланова Эльшана Али оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 22 декабря 2014 года.

1.54.Атакишиева Анара Атабала оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 3 июля 2018 года.

1.55.Атакишиева Захида Гюльага оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 7 сентября 2015 года.

1.56.Атаева Экрема Мурад оглу, 1957 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Балакенского районного суда от 17 апреля 2018 года.

1.57.Бабашова Гурбана Гази оглу, 1958 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабирабадского районного суда от 17 декабря 2018 года.

1.58.Бабаева Аяза Аждар оглу, 1974 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 18 апреля 2018 года.

1.59.Бабаева Даяната Нуреддин оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хатаинского районного суда города Баку от 4 июля 2018 года.

1.60.Бабаева Фаига Вагиф оглу, 1972 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 16 мая 2018 года.

1.61.Бабаева Расима Аллахверди оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 15 марта 2016 года.

1.62.Бабаева Сахавета Маариф оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 22 мая 2018 года.

1.63.Бабаева Турала Бахтияр оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 25 января 2017 года.

1.64.Багирзаде Шахрияра Низами оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шамахинского районного суда от 5 декабря 2016 года.

1.65.Багышову Алену Фазиль гызы, 1997 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 3 марта 2016 года.

1.66.Бахышлы Орхана Рафиг оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 8 сентября 2018 года.

1.67.Бахышова Ниджата Интигам оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 29 июня 2016 года.

1.68.Бахышова Нуреддина Бахаддин оглу, 1983 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 25 февраля 2015 года.

1.69.Балаева Фархада Насреддин оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 25 января 2017 года.

1.70.Барадарана Навыда Карыма, 1988 года рождения, гражданина Исламской Республики Иран, осужденного приговором Билясуварского районного суда от 14 декабря 2017 года.

1.71.Баядова Фарида Шамшир оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 11 августа 2016 года.

1.72.Байрамова Кямиля Мехтигулу оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского военного суда от 6 октября 2015 года.

1.73.Байрамова Нахида Ильхам оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Тертерского военного суда от 5 мая 2017 года.

1.74.Байрамова Намига Дильгам оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Товузского районного суда от 13 апреля 2017 года.

1.75.Бехбудова Эльбуруса Аббас оглу, 1961 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 28 июля 2016 года.

1.76.Бахрамова Таира Сафар оглу, 1958 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хазарского районного суда города Баку от 2 августа 2017 года.

1.77.Бекирова Бекира Шубай оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского апелляционного суда от 10 марта 2021 года.

1.78.Бекирова Оруджа Вахид оглу, 1997 года рождения, гражданина Российской Федерации, осужденного приговором Хатаинского районного суда города Баку от 3 мая 2018 года.

1.79.Баширли Бахруза Рафиг оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Габалинского районного суда от 8 ноября 2017 года.

1.80.Баширова Асада Новруз оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 2 мая 2017 года.

1.81.Бейлярова Фахреддина Фахреддин оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 26 ноября 2018 года.

1.82.Бейвердиева Эльшада Юнус оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского районного суда от 3 августа 2017 года.

1.83.Биньятова Бахрама Эльшан оглу, 2000 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 24 января 2017 года.

1.84.Будагова Вугара Акиф оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского апелляционного суда от 24 июля 2015 года.

1.85.Буньятова Фармана Иса оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениями от 30 ноября 2015 года.

1.86.Джаббарова Джаббара Мохуббат оглу, 1957 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Имишлинского районного суда от 8 мая 2017 года.

1.87.Джаббарова Кянана Кямран оглу, 1997 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сумгайытского городского суда от 31 октября 2017 года.

1.88.Джебраилова Эльчина Мехраба оглу, 1968 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 3 апреля 2017 года.

1.89.Джамалова Назима Рашид оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 29 декабря 2016 года.

1.90.Джавадова Орхана Мубариз оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Кяпазского районного суда города Гянджа от 30 августа 2018 года.

1.91.Джебраилзаде Турала Али оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабаильского районного суда города Баку от 23 февраля 2017 года.

1.92.Джафарханова Гейдара Эйюб оглу, 1955 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хатаинского районного суда от 30 мая 2018 года.

1.93.Джафарова Галиба Халил оглу, 1974 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 4 сентября 2015 года.

1.94.Джафарову Дунью Шахмар гызы, 1975 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 2 декабря 2014 года.

1.95.Джумшудова Раиса Мубариз оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 3 июня 2013 года.

1.96.Челебиева Адиля Ниязи оглу, 1957 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бинагадинского районного суда города Баку от 6 марта 2018 года.

1.97.Дадашева Русифа Юсиф оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 26 ноября 2015 года

1.98.Дениз Гюнель Ариф гызы, 1987 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Хазарского районного суда города Баку от 26 июня 2017 года.

1.99.Дуньямалыева Эльмеддина Байрам оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 5 апреля 2013 года.

1.100.Дуньямалызаде Бабека Рафиг оглу, 1998 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 2 ноября 2018 года.

1.101.Эминова Анара Азер оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского апелляционного суда от 25 декабря 2014 года.

1.102.Эминова Валеха Панах оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 26 октября 2018 года.

1.103.Эсхрати Сейеда Алирезу Сейеда Ядоллах, 1965 года рождения, гражданина Исламской Республики Иран, осужденного приговором Сураханского районного суда города Баку от 19 октября 2018 года.

1.104.Эйвазлы Сархана Орудж оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 29 января 2015 года.

1.105.Эйвазова Джаваншира Шамо оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 26 августа 2013 года.

1.106.Эйвазова Эхтибара Джутчю оглу, 1963 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 14 марта 2018 года.

1.107.Абилова Ильгара Ризахан оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 6 февраля 2018 года.

1.108.Ахмедова Ахмеда Гюльмамед оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 8 февраля 2017 года.

1.109.Ахмедова Фидаила Йолчу оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 3 апреля 2015 года.

1.110.Ахмедова Мехди Фахреддин оглу, 1967 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хатаинского районного суда города Баку от 9 марта 2017 года.

1.111.Ахмедова Орхана Нариман оглу, 1996 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 14 июня 2016 года.

1.112.Ахмедова Ровшана Магсад оглу, 1973 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Ясамальского районного суда города Баку от 21 декабря 2016 года.

1.113.Ахмедова Сулеймана Сабир оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Зардабского районного суда от 27 ноября 2018 года.

1.114.Ахмедова Шамхала Расим оглу, 1983 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бинагадинского районного суда города Баку от 15 ноября 2017 года.

1.115.Алекберова Вахида Рамиз оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хазарского районного суда города Баку от 19 апреля 2018 года.

1.116.Алекберзаде Али Алескер оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сураханского районного суда города Баку от 16 мая 2018 года.

1.117.Алиджанова Кямрана Алимамед оглу, 1977 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 10 апреля 2017 года.

1.118.Алишли Рагима Мазахир оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бардинского районного суда от 6 февраля 2018 года.

1.119.Алиева Адиля Мурад оглу, 1976 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бейляганского районного суда от 30 марта 2018 года.

1.120.Алиева Амина Джаваншир оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 26 июля 2016 года.

1.121.Алиева Анара Юсиф оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 3 августа 2016 года.

1.122.Алиева Джабира Сабир оглу, 1975 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 6 декабря 2017 года.

1.123.Алиева Эльмина Гамет оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 5 июня 2018 года.

1.124.Алиева Эльнура Эльшад оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 7 ноября 2013 года.

1.125.Алиева Эльвина Надир оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сумгайытского городского суда от 28 июля 2017 года.

1.126.Алиева Алифагу Али оглу, 1958 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бинагадинского районного суда города Баку от 3 мая 2018 года.

1.127.Алиева Амирали Исмаил оглу, 1959 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 28 декабря 2017 года.

1.128.Алиева Фикрета Юсиф оглу, 1972 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 10 февраля 2017 года.

1.129.Алиева Илькина Гюльага оглу, 1983 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 29 июня 2017 года.

1.130.Алиева Ильгара Гахраман оглу, 1983 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 10 ноября 2017 года.

1.131.Алиева Малика Таир оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Тертерского военного суда от 16 апреля 2018 года.

1.132.Алиева Махаббата Мехмандар оглу, 1996 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 1 февраля 2017 года.

1.133.Алиева Мушфига Алигардаш оглу, 1975 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 6 декабря 2018 года.

1.134.Алиева Наби Мухаммед оглу, 1970 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Физулинского районного суда от 31 мая 2018 года.

1.135.Алиева Орхана Эльхан оглу, 1998 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 24 сентября 2019 года.

1.136.Алиева Рафига Созалы оглу, 1963 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Ясамальского районного суда города Баку от 7 июня 2018 года.

1.137.Алиева Рустама Абдулхалыг оглу, 1961 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хазарского районного суда города Баку от 27 января 2017 года.

1.138.Алиева Таира Балахан оглу, 1958 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гаджигабульского районного суда от 28 декабря 2017 года.

1.139.Алиева Яшара Мамед оглу, 1971 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 22 июля 2013 года.

1.140.Ализаде Джавада Мамедали оглу, 1996 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 22 ноября 2016 года.

1.141.Ализаде Эльвина Натиг оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 9 марта 2017 года.

1.142.Амирова Анара Сайяф оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 7 июля 2015 года.

1.143.Амирова Махира Достмамед оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хазарского районного суда города Баку от 14 марта 2019 года.

1.144.Амирова Нурлана Мехраб оглу, 1999 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского военного суда от 4 апреля 2019 года.

1.145.Амрахова Габиля Рагим оглу, 1956 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 30 октября 2017 года.

1.146.Асадова Эльнура Фамиль оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 24 декабря 2015 года.

1.147.Асадова Фагани Фадаи оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бинагадинского районного суда города Баку от 20 ноября 2018 года.

1.148.Асадова Хосрова Муган оглу, 1973 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Агджабединского районного суда от 8 мая 2018 года.

1.149.Асадова Кямрана Шакир оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Кяпазского районного суда города Гянджа от 1 ноября 2018 года.

1.150.Аасадова Сабухи Фахраддин оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 4 апреля 2016 года.

1.151.Асадова Замига Мамед оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Зардабского районного суда от 17 апреля 2018 года.

1.152.Аскерова Бахтияра Фириддун оглу, 1959 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 8 февраля 2016 года.

1.153.Аскерова Эмина Огтай оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 17 марта 2017 года.

1.154.Аскерова Рашада Фуад оглу, 1996 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 19 июля 2017 года.

1.155.Аскерова Бахруза Рахиб оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 25 января 2017 года.

1.156. Азимова Исабалу Сарбала оглу, 1958 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 3 апреля 2018 года.

1.157. Азизли Васифа Зейнал оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 1 марта 2016 года.

1.158. Фархадова Мовлама Газанфар оглу, 1962 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гейчайского районного суда от 29 марта 2017 года.

1.159. Фархадова Нурлана Хейрулла оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 14 декабря 2015 года.

1.160. Фархадова Рамиля Алескер оглу, 1977 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 27 декабря 2017 года.

1.161. Фикрета Балакиши оглу, 1957 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бинагадинского районного суда города Баку от 24 мая 2017 года.

1.162. Гезалова Эльвина Мамедага оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Низаминского районного суда города Баку от 17 ноября 2017 года.

1.163. Гусеинова Ширвана Акиф оглу, 1987 года рождения, гражданина Грузии, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 3 октября 2016 года.

1.164. Гаджиметова Элисета Гаджиметовича, 1961 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 30 октября 2013 года.

1.165. Гаджиева Гаджи Валех оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Агджабединского районного суда от 6 июня 2018 года.

1.166. Гаджиева Хаяла Муталлим оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 30 октября 2014 года.

1.167. Гаджиева Мухаммеда Мейдан оглу, 1962 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 12 июля 2017 года.

1.168. Гаджиева Мухлиса Октай оглу, 1972 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Агдашского районного суда от 25 октября 2017 года.

1.169. Гаджиева Мубариза Байрам оглу, 1970 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гарадагского районного суда города Баку от 7 февраля 2018 года.

1.170. Гаджиева Захида Бабаш оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 8 января 2016 года.

1.171. Хасилова Орхана Вагиф оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 5 ноября 2018 года.

1.172. Гейбатова Агамирзу Захид оглу, 1966 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Наримановского районного суда города Баку от 22 декабря 2017 года.

1.173. Гейдарли Гусейна Гасан оглу, 1997 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Тертерского военного суда от 6 июня 2017 года.

1.174. Гейдарова Вюсала Айдын оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гарадагского районного суда города Баку от 11 ноября 2016 года.

1.175. Гамидова Сеймура Физули оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 15 мая 2017 года.

1.176. Гамзаева Садира Ильяс оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 29 марта 2017 года.

1.177. Гасанли Рахиля Рафиг оглу, 1997 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хазарского районного суда города Баку от 13 апреля 2018 года.

1.178. Гасанова Агиля Мухаммед оглу, 1978 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шамкирского районного суда от 25 сентября 2019 года.

1.179. Гасанова Бабека Газанфар оглу, 1973 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 27 февраля 2019 года.

1.180. Гасанова Эльхана Экрем оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 14 июня 2019 года.

1.181. Гасанова Эльмана Али оглу, 1978 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шарурского районного суда от 31 марта 2017 года.

1.182. Гасанова Али Закир оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 10 февраля 2017 года.

1.183. Гасанова Фагана Алиса оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 13 августа 2015 года.

1.184. Гасанова Гасана Джанали оглу, 1975 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 25 декабря 2017 года.

1.185. Гасанова Мирдамета Беюкбей оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 11 февраля 2016 года.

1.186. Гаcанова Шурийю Гасан оглу, 1968 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хатаинского районного суда города Баку от 9 октября 2018 года.

1.187. Гасанова Теймура Гуммет оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сумгайытского городского суда от 13 мая 2016 года.

1.188. Гасанова Вагифа Фиридун оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хазарского районного суда города Баку от 12 декабря 2017 года.

1.189. Гасанзаде Рамина Исабала оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Насиминского районного суда города Баку от 2 марта 2017 года.

1.190. Гашимова Эльнара Играр оглу, 1977 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хатаинского районного суда города Баку от 30 мая 2018 года.

1.191. Гашимова Азизали Ягуб оглу, 1961 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Масаллинского районного суда от 11 августа 2017 года.

1.192. Хазиева Азима Акбер оглу, 1966 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Агджабединского районного суда от 1 июня 2016 года.

1.193. Гумбатова Арзу Гудрет оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 7 сентября 2011 года.

1.194. Гусеинова Вюсала Ислам оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского районного суда по тяжким преступлениям от 1 февраля 2019 года.

1.195. Гусейнова Аслана Балага оглу, 1967 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 19 октября 2016 года.

1.196. Гусейнова Джейхуна Сабир оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 26 января 2017 года.

1.197. Гусейнова Гусейнрзу Ислам оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 28 декабря 2016 года.

1.198. Гусейнова Исмаила Джамал оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 15 ноября 2013 года.

1.199. Гусейнова Кямрана Гурбан оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского районного суда от 13 сентября 2017 года.

1.200. Гусейнова Махира Ариф оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 18 октября 2016 года.

1.201. Гусейнова Ниджата Гулу оглу, 1996 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 17 января 2019 года.

1.202. Гусейнова Рахиба Шахлар оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 29 января 2016 года.

1.203. Гусейнова Рафи Аладдин оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 4 сентября 2014 года.

1.204. Гусейнова Руслана Иса оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Физулинского военного суда от 21 декабря 2018 года.

1.205. Гусейнова Зохраба Шейдабек оглу, 1957 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хазарского районного суда города Баку от 7 октября 2016 года.

1.206. Гусейнову Севиндж Магеррам гызы, 1996 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 18 декабря 2014 года.

1.207. Халыгова Мамедвели Субхан оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского апелляционного суда от 6 мая 2011 года.

1.208. Халфаева Руфата Фируз оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Чапаевского городского суда Самарской области Российской Федерации от 24 мая 2013 года.

1.209. Халилова Низами Паша оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бинагадинского районного суда города Баку от 6 июля 2017 года.

1.210. Худавердиева Ибрагима Мамед оглу, 1960 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 25 января 2017 года.

1.211. Худавердиева Рахмана Шахназар оглу, 1976 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 20 декабря 2017 года.

1.212. Худиева Айдына Фикретовича, 1960 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 18 апреля 2016 года.

1.213. Худиева Рафига Юсиф оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хатаинского районного суда города Баку от 20 февраля 2018 года.

1.214. Худиева Вугара Мансур оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 1 марта 2019 года.

1.215. Ибадову Фахрию Фархад гызы, 1985 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 2 декабря 2015 года.

1.216. Ибрагимли Ираду Асим гызы, 1989 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 20 августа 2018 года.

1.217. Ибрагимова Азера Шабан оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского апелляционного суда от 18 июля 2014 года.

1.218. Ибрагимова Бахруза Амиль оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 9 июня 2017 года.

1.219. Ибрагимова Чингиза Расул оглу, 1983 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского военного суда от 1 сентября 2016 года.

1.220. Ибрагимова Эльгюна Махир оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 20 апреля 2017 года.

1.221. Ибрагимова Ингилаба Салех оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сумгайытского городского суда от 10 октября 2016 года.

1.222. Ибрагимова Ису Тофиг оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 28 декабря 2017 года.

1.223. Ибрагимова Мубариза Эйюб оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 6 декабря 2017 года.

1.224. Ибрагимова Рамиля Сахиб оглу, 1983 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 27 ноября 2013 года.

1.225. Ибрагимова Шахина Алекбер оглу, 1972 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 29 января 2019 года.

1.226. Ибрагимова Вагифа Мухаммед оглу, 1971 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского районного суда от 16 августа 2017 года.

1.227. Ибрагимову Гюльнару Акбер гызы, 1974 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 6 августа 2015 года.

1.228. Иманлы Мухаммеда Рамиз оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 1 декабря 2020 года.

1.229. Исаева Алифагу Гасанага оглу, 1958 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 12 октября 2016 года.

1.230. Искендерли Нахида Изаят оглу, 1996 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского военного суда от 19 мая 2017 года.

1.231. Искендерова Эльхана Саядулла оглу, 1983 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 11 июля 2018 года.

1.232. Искендерова Васиба Сайяд оглу, 1970 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 18 января 2017 года.

1.233. Искендерова Эхтибара Рамиз оглу, 1972 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Насиминского районного суда города Баку от 23 ноября 2017 года.

1.234. Исмаиллы Эльчина Самед оглу, 1978 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 18 сентября 2017 года.

1.235. Исмайлова Агиля Азер оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 25 января 2017 года.

1.236. Исмайлова Анара Бахтияр оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Абшеронского районного суда от 22 декабря 2016 года.

1.237. Исмайлова Эльмана Вахир оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 31 августа 2018 года.

1.238. Исмайлова Этибара Расим оглу, 1963 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 25 января 2017 года.

1.239. Исмайлова Афсара Газанфар оглу, 1973 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 9 октября 2018 года.

1.240. Исмайлова Мушфига Агали оглу, 1971 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 4 февраля 2016 года.

1.241. Исмайлова Ниджата Фархад оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 28 декабря 2016 года.

1.242. Исмайлова Рамала Рамиз оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Низаминского районного суда города Баку от 28 сентября 2020 года.

1.243. Исмайлова Вугара Таир оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бинагадинского районного суда города Баку от 7 мая 2019 года.

1.244. Исрафилова Самира Январ оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 7 июня 2012 года.

1.245. Кабиева Руслана Темраз оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Агстафинского районного суда от 14 декабря 2017 года.

1.246. Калаева Эльчина Тельман оглу, 1969 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 3 января 2019 года.

1.247. Камилова Рауфа Сеид Кямиль оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 16 апреля 2018 года.

1.248. Казака Ахмада Сабурана, 1984 года рождения, гражданина Республики Казахстан, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 16 октября 2017 года.

1.249. Кязымова Мехмана Расул оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 2 ноября 2017 года.

1.250. Кесхаварза Мохаммада Алыакбара, 1979 года рождения, гражданина Исламской Республики Иран, осужденного приговором Билясуварского районного суда от 12 июня 2018 года.

1.251. Керимова Эльнура Гариб оглу, 1977 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 1 февраля 2010 года.

1.252. Керимова Мансура Алигейдар оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Низаминского районного суда города Баку от 17 октября 2019 года.

1.253. Керимова Рамиля Агашах оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 28 октября 2016 года.

1.254. Керимова Рамиля Тофиг оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 28 марта 2019 года.

1.255. Керимова Рамиза Исмаил оглу, 1956 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бинагадинского районного суда города Баку от 22 мая 2018 года.

1.256. Керимова Турана Ильгар оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 16 декабря 2015 года.

1.257. Кобку Вадима Ивановича, 1971 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 16 ноября 2018 года.

1.258. Гафарова Кямаледдина Энвер оглу, 1965 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 5 февраля 2016 года.

1.259. Гараджаева Чингиза Мойле оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Губинского районного суда от 12 декабря 2016 года.

1.260. Гарагезова Микаила Али оглу,1983 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Ясамальского районного суда города Баку от 19 марта 2018 года.

1.261. Гараева Шахина Зульфали оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 30 марта 2017 года.

1.262. Гасымова Джейхуна Аскер оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 2 февраля 2015 года.

1.263. Гасымова Фаига Вели оглу, 1964 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бинагадинского районного суда города Баку от 10 января 2018 года.

1.264. Гасымова Надира Атамали оглу, 1959 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Абшеронского районного суда от 7 марта 2018 года.

1.265. Гасымзаде Билала Араз оглу, 1997 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Тертерского военного суда от 6 марта 2017 года.

1.266. Гедешева Натига Немат оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 7 марта 2014 года.

1.267. Гадирова Гуммета Мустафа оглу, 1959 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 23 января 2017 года.

1.268. Гадмалиева Рашада Шаадат оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 15 августа 2017 года.

1.269. Гахраманова Нахида Насиб оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 28 декабря 2017 года.

1.270. Гахраманлы Орхана Дамед оглу, 1996 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 1 февраля 2017 года.

1.271. Ганбарову Нурану Назим гызы, 1992 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Наримановского районного суда города Баку от 31 августа 2018 года.

1.272. Губатова Фамиля Рафаил оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хазарского районного суда города Баку от 28 ноября 2017 года.

1.273. Гулиева Аббаса Абдулрахман оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 25 января 2017 года.

1.274. Гулиева Абузара Тапдыг оглу, 1973 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сураханского районного суда города Баку от 25 мая 2018 года.

1.275. Гулиева Эльданиза Сакит оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 1 июня 2016 года.

1.276. Гулиева Эльнура Адиль оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Тертерского военного суда от 8 августа 2017 года.

1.277. Гулиева Мехмана Абульфаз оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 6 декабря 2017 года.

1.278. Гулиева Рашада Али оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гарадагского районного суда города Баку от 13 марта 2018 года.

1.279. Гулиева Шахина Сабир оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 16 февраля 2011 года.

1.280. Гулиева Тебриза Чингиз оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 13 июля 2015 года.

1.281. Гулиева Вугара Вагиф оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 6 октября 2015 года.

1.282. Гулиева Заура Рахиб оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 23 мая 2017 года.

1.283. Гулиеву Светлану Федоровну, 1959 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 22 октября 2015 года.

1.284. Гулуева Шамси Исраил оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 8 июля 2016 года.

1.285. Гурбанбекова Бениамина Чингиз оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 11 июля 2016 года.

1.286. Гурбаналиева Сайяра Саламовича, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 21 апреля 2016 года.

1.287. Гурбанова Гахрамана Бахман оглу, 1975 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 3 августа 2016 года.

1.288. Гурбанова Тенгиза Азизага оглу, 1978 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 26 апреля 2017 года.

1.289. Гурбанова Вюсала Вейсал оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 2 октября 2018 года.

1.290. Махмудова Эльвина Хилал оглу, 1999 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 22 августа 2017 года.

1.291. Махмудова Али Надир оглу, 1976 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 26 ноября 2013 года.

1.292. Махрову Елену Вячеславовну, 1974 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 22 сентября 2015 года.

1.293. Макарова Алексея Геннадьевича,1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 23 мая 2014 года.

1.294. Магсудова Васифа Вахид оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 7 июня 2013 года.

1.295. Малыева Русифа Амиль оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 7 апреля 2016 года.

1.296. Маилова Эльмара Эльман оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 25 января 2019 года.

1.297. Мехдиева Бахтияра Мамедийя оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 20 июня 2013 года.

1.298. Мехдиева Эльшада Фахреддин оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Ясамальского районного суда города Баку от 13 сентября 2017 года.

1.299. Мехдиева Шахида Самед оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 13 декабря 2016 года.

1.300. Мехдиева Талеха Махир оглу, 1997 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского военного суда от 20 сентября 2016 года.

1.301. Мехдиева Эльбруса Сафар оглу, 1972 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Агстафинского районного суда города Баку от 21 июня 2018 года.

1.302. Магеррамова Араза Гамид оглу, 1971 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 9 октября 2018 года.

1.303. Магеррамова Азера Маил оглу, 1983 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 25 января 2016 года.

1.304. Магеррамова Джалала Горхмаз оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 21 июля 2014 года.

1.305. Магеррамова Феликса Гариб оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 3 августа 2016 года.

1.306. Магеррамова Рамина Биньят оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Дашкесанского районного суда от 26 сентября 2018 года.

1.307. Мамедгулиева Зию Бахтияр оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 7 декабря 2012 года.

1.308. Мамедли Ульви Новруз оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 4 октября 2016 года.

1.309. Мамедова Агиля Алиджан оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 20 декабря 2017 года.

1.310. Мамедова Бахмана Муса оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 25 июня 2015 года.

1.311. Мамедова Джаваншира Орудж оглу, 1972 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Низаминского районного суда города Баку от 25 октября 2017 года.

1.312. Мамедова Джафара Нариман оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Насиминского районного суда города Баку от 27 июля 2017 года.

1.313. Мамедова Эльгиза Ахмед оглу, 1965 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 14 декабря 2015 года.

1.314. Мамедова Эльнура Рахман оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Наримановского районного суда города Баку от 30 января 2018 года.

1.315. Мамедова Эльнура Сахавет оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 28 ноября 2018 года.

1.316. Мамедова Эльнура Тофиг оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 14 октября 2013 года.

1.317. Мамедова Афгана Низами оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Низаминского районного суда города Гянджа от 6 января 2017 года.

1.318.Мамедова Авеза Халид оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Губинского районного суда от 13 ноября 2017 года.

1.319.Мамедова Азизбалу Ганифа оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Абшеронского районного суда от 5 мая 2017 года.

1.320.Мамедова Гусейна Нариман оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бейляганского районного суда от 2 мая 2018 года.

1.321.Мамедова Идриса Малик оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хазарского районного суда города Баку от 25 января 2017 года.

1.322.Мамедова Ильгара Али оглу, 1968 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Физулинского районного суда от 3 июля 2019 года.

1.323.Мамедова Ильгара Гусейн оглу, 1963 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 12 мая 2016 года.

1.324.Мамедова Мехди Абид оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Масаллинского районного суда от 15 августа 2018 года.

1.325.Мамедова Мехмана Судеф оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 6 декабря 2017 года.

1.326.Мамедова Мисала Абдулгусейн оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 20 августа 2014 года.

1.327.Мамедова Мурада Эльхан оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шабранского районного суда от 17 мая 2017 года.

1.328.Мамедова Натига Мусеиб оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 2 мая 2016 года.

1.329.Мамедова Низами Кямал оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 9 сентября 2016 года.

1.330.Мамедова Нуреддина Гиньяз оглу, 1977 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 12 марта 2012 года.

1.331.Мамедова Пашу Байрам оглу, 1960 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 11 июля 2016 года.

1.332.Мамедова Пиргалама Мирзамамед оглу, 1960 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 15 февраля 2012 года.

1.333.Мамедова Рафета Озбек оглу, 1997 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 15 марта 2017 года.

1.334.Мамедова Рагуфа Эльман оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 15 сентября 2016 года.

1.335.Мамедова Сабира Исмаил оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Кяпазского районного суда города Гянджа от 15 февраля 2018 года.

1.336.Мамедова Сардара Мухтар оглу, 1968 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Астаринского районного суда от 27 декабря 2018 года.

1.337.Мамедова Сулиддина Сулиддин оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шамкирского районного суда от 2 февраля 2018 года.

1.338.Мамедова Шамхала Шираслан оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 28 февраля 2014 года.

1.339.Мамедова Талеха Мубариз оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 7 марта 2016 года.

1.340.Мамедова Тофига Талыб оглу, 1955 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Товузского районного суда от 7 августа 2018 года.

1.341.Мамедова Забита Абид оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хазарского районного суда города Баку от 17 октября 2018 года.

1.342.Мамедову Фатму Хазратгулу гызы, 1958 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Астаринского районного суда от 6 февраля 2017 года.

1.343.Манафова Ниятали Бефа оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 3 марта 2017 года.

1.344.Мастанова Мухаммеда Мамедага оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 12 марта 2015 года.

1.345.Мишеля Рафаэля Камо Нгуекоуена, 1989 года рождения, гражданина Республики Камерун, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 8 июля 2016 года.

1.346.Микаилова Кямала Аслан оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 25 сентября 2017 года.

1.347.Мириева Пярвина Махаббат оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 13 августа 2015 года.

1.348.Мирзоева Джебраила Асадулла оглу, 1968 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 26 февраля 2010 года.

1.349.Мирзоева Габиля Гулу оглу, 1968 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Габалинского районного суда от 18 декабря 2018 года.

1.350.Мирзоева Пеймана Мушфиг оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского военного суда от 1 июня 2018 года.

1.351.Мохаммади Хоссейна Сафара, 1965 года рождения, гражданина Исламской Республики Иран, осужденного приговором Астаринского районного суда от 18 апреля 2018 года.

1.352.Мухтарова Яшара Совет оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бардинского районного суда от 12 марта 2018 года.

1.353.Мурадова Аббаса Валех оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Низаминского районного суда города Баку от 16 февраля 2018 года.

1.354.Мурадова Фархада Мирзагасан оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 28 декабря 2017 года.

1.355.Мурадова Хилала Гариб оглу, 1966 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 9 августа 2016 года.

1.356.Мурадова Гахрамана Шахлар оглу, 1957 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Физулинского районного суда от 27 марта 2018 года.

1.357.Мурадова Сулеймана Керем оглу, 1964 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гарадагского районного суда города Баку от 4 июля 2018 года.

1.358.Мусаева Фарида Мубариз оглу, 1996 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 29 марта 2019 года.

1.359.Мусаева Мирнура Мирбаба оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Уджарского районного суда от 9 октября 2018 года.

1.360.Мусаева Заура Мухаммед оглу, 1975 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 18 июля 2017 года.

1.361.Мустафаева Мехмана Малик оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 21 апреля 2014 года.

1.362.Мустафаева Ниджата Ильхам оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 17 мая 2018 года.

1.363.Мустафаева Закира Тапдыг оглу, 1977 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 25 января 2017 года.

1.364.Мустафаеву Айсель Гамидовну, 1989 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 10 сентября 2013 года.

1.365.Мурсалова Исмаила Расим оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского военного суда от 15 ноября 2018 года.

1.366.Наибова Анара Зехти оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского военного суда от 6 января 2016 года.

1.367.Наибова Талея Джафар оглу, 1974 года рождения, гражданина Грузии, осужденного приговором Низаминского районного суда города Баку от 2 августа 2017 года.

1.368.Наджафова Араза Ильяс оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского военного суда от 5 марта 2018 года.

1.369.Нариманова Нурлана Рахман оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 10 октября 2017 года.

1.370.Насибова Рашада Юсуб оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 6 февраля 2018 года.

1.371.Насибова Санана Назим оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Кяпязского районного суда города Гянджа от 27 апреля 2018 года.

1.372.Насирова Нурлана Джаваншир оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сураханского районного суда города Баку от 16 октября 2017 года.

1.373.Назарова Закира Гариб оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 17 апреля 2017 года.

1.374.Назирова Эмина Эльчин оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 7 июля 2015 года.

1.375.Нифталыева Бахруза Рагиф оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сумгайытского городского суда от 4 июля 2017 года.

1.376.Нуриева Али Хасрат оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 25 января 2017 года.

1.377.Нуриева Назима Расим оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сураханского районного суда города Баку от 17 мая 2018 года.

1.378.Нуриева Руслана Зулал оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хатаинского районного суда города Баку от 4 июля 2017 года.

1.379.Нусратова Руслана Ханахмед оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского военного суда от 17 августа 2016 года.

1.380.Оруджева Парвиза Абы оглу, 1966 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 24 ноября 2017 года.

1.381.Оруджева Шкара Нариман оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хачмазского районного суда от 5 июня 2018 года.

1.382.Османова Наримана Абумуслим оглу, 1971 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Губинского районного суда от 25 апреля 2017 года.

1.383.Олькалиева Эльвина Афрат оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Балакенского районного суда от 25 января 2017 года.

1.384.Омарова Мамедъяра Абдулмамед оглу, 1971 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 18 октября 2016 года.

1.385.Пашаева Магеррама Ариф оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сураханского районного суда города Баку от 18 мая 2017 года.

1.386.Панахлы Ибрагима Арзу оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 4 мая 2015 года.

1.387.Пириева Фагани Азим оглу, 1961 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 27 февраля 2019 года.

1.388.Пириева Гасана Нариман оглу, 1969 года рождения, гражданина Российской Федерации, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 19 марта 2015 года.

1.389.Рамазанова Расула Гурбан оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Загатальского районного суда от 29 ноября 2017 года.

1.390.Рафиева Джамиля Дадаш оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 15 августа 2016 года.

1.391.Рагимли Джехуна Новруз оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 22 февраля 2017 года.

1.392.Рагимова Мираббаса Ильгар оглу, 1996 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 12 января 2016 года.

1.393.Рагимова Орхана Ариз оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 14 декабря 2015 года.

1.394.Расулова Дильгама Захир оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 6 марта 2017 года.

1.395.Расулова Халига Фахреддин оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 17 ноября 2014 года.

1.396.Расулова Вугара Тахир оглу, 2001 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 26 июля 2019 года.

1.397.Рижвадзе Зазу Растомовича, 1985 года рождения, гражданина Грузии, осужденного приговором Балакенского районного суда от 11 февраля 2020 года.

1.398.Рустамова Джейхуна Мейхош оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Наримановского районного суда города Баку от 26 января 2017 года.

1.399.Рустамова Эшгина Маджмеддин оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Кяпазского районного суда города Гянджа от 22 сентября 2017 года.

1.400.Рустамова Натига Энвер оглу, 1970 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Наримановского районного суда города Баку от 1 марта 2018 года.

1.401.Рустамова Рамина Али оглу, 1988 года рождения, гражданина Грузии, осужденного приговором Ясамальского районного суда города Баку от 19 декабря 2019 года.

1.402.Рзаева Джейхуна Адалят оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 22 августа 2016 года.

1.403.Рзаева Авеза Гусейн оглу, 1960 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 28 марта 2019 года.

1.404.Рзаева Кямиля Техранхан оглу, 1966 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 3 февраля 2017 года.

1.405.Рзаева Мансура Ильтифат оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 12 апреля 2016 года.

1.406.Рзаева Сахиля Халид оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 3 августа 2016 года.

1.407.Рзаева Шамиля Галиб оглу, 1997 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 22 января 2015 года.

1.408.Садыгова Джафара Имамгулу оглу, 1972 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гарадагского районного суда города Баку от 29 декабря 2016 года.

1.409.Садыгова Гадира Ильхам оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 4 мая 2017 года.

1.410.Садыгова Горхмаза Шахин оглу, 1996 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 18 октября 2017 года.

1.411.Садиева Магсуда Исмаил оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 29 августа 2016 года.

1.412.Сахабова Рахиба Алджан оглу, 1968 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 9 августа 2017 года.

1.413.Сагиева Эмина Шахлар оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 2 октября 2018 года.

1.414.Салаева Мухаммеда Эльхан оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Губинского районного суда от 14 июня 2016 года.

1.415.Салманова Акифа Халил оглу, 1974 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 2 июня 2016 года.

1.416.Салманова Эльчина Фаиг оглу, 1965 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Клайпедского окружного суда Литовской Республики от 19 июля 2007 года.

1.417.Салманова Шакира Шовги оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Агсуинского районного суда от 13 сентября 2018 года.

1.418.Сейфуллаева Рамиля Сулиддин оглу, 1983 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 6 декабря 2017 года.

1.419.Сеидова Натига Рустам оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 28 апреля 2017 года.

1.420.Сеидова Сейрана Ариф оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 21 июня 2016 года.

1.421.Сабзалиева Эльданиза Сархан оглу, 1977 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Уджарского районного суда от 5 марта 2018 года.

1.422.Сафаралиева Сеймура Яшар оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Кюрдамирского районного суда от 9 июня 2017 года.

1.423.Сафарли Романа Халид оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Наримановского районного суда города Баку от 25 июня 2018 года.

1.424.Сафарова Анара Мухаммед оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хазарского районного суда города Баку от 4 июня 2018 года.

1.425.Сафарова Мехраба Паша оглу, 1957 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сураханского районного суда города Баку от 27 сентября 2018 года.

1.426.Сафарова Салима Ибадат оглу, 1974 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гарадагского районного суда города Баку от 4 апреля 2019 года.

1.427.Сафиева Бахмана Сулейман оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хазарского районного суда города Баку от 25 сентября 2017 года.

1.428.Салимова Анара Рашид оглу, 1998 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 10 июня 2014 года.

1.429.Салимова Эльмара Салим оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 29 января 2016 года.

1.430.Салимова Атрафа Намиг оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 30 августа 2016 года.

1.431.Сардарлы Бейрека Джамаледдин оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 25 апреля 2017 года.

1.432.Солтанова Рахмана Али оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Имишлинского районного суда от 7 июля 2017 года.

1.433.Сулейманова Эльчина Расим оглу, 2000 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 5 марта 2019 года.

1.434.Сулейманова Лачина Ильхам оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 23 мая 2013 года.

1.435.Сулейманова Орхана Рафиг оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 17 июля 2017 года.

1.436.Сулейманова Ширхана Эльхан оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гарадагского районного суда города Баку от 7 октября 2016 года.

1.437.Шахбазова Али Атабала оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 28 декабря 2017 года.

1.438.Шахбазова Мирагу Эльхан оглу, 1998 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 29 июня 2015 года.

1.439.Шахпеленгова Мурада Адиль оглу, 1983 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 21 июля 2016 года.

1.440.Шафиева Галиба Габиль оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сураханского районного суда города Баку от 14 августа 2018 года.

1.441.Шихыева Габиля Миръюсиф оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Евлахского районного суда от 25 октября 2018 года.

1.442.Ширинова Нурлана Багир оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 5 сентября 2017 года.

1.443.Шукюрова Акифа Намик оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 15 октября 2018 года.

1.444.Шукюрова Йолчу Байрам оглу, 1969 года рождения, гражданина Российской Федерации, осужденного приговором Хазарского районного суда города Баку от 3 декабря 2018 года.

1.445.Тагизаде Бежарбанеха Мохсена Мохаммада Эбрахима, 1979 года рождения, гражданина Исламской Республики Иран, осужденного приговором Астаринского районного суда от 15 мая 2019 года.

1.446.Тагиева Агакиши Гусейнага оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 5 ноября 2009 года.

1.447.Тагиева Замига Мамедтагы оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 15 ноября 2013 года.

1.448.Тагизаде Аббаса Хафиз оглу, 1976 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 25 января 2017 года.

1.449.Тахирова Сеймура Агашир оглу, 1976 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Масаллинского районного суда от 28 июля 2017 года.

1.450.Талыбзаде Хаяла Газанфар оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 12 мая 2016 года.

1.451.Танрыверди Касыма Вели оглу, 1964 года рождения, гражданина Турецкой Республики, осужденного приговором Абшеронского районного суда от 13 ноября 2018 года.

1.452.Тейфурова Ильгара Велихан оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 21 сентября 2017 года.

1.453.Тофиди Микаила Ягуб оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 17 марта 2010 года.

1.454.Тоуани Альфонсе, 1972 года рождения, гражданина Республики Камерун, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 18 ноября 2016 года.

1.455.Умарова Алиясара Лютвели оглу, 1957 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 18 сентября 2018 года.

1.456.Уварова Василия Ивановича, 1972 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 23 мая 2014 года.

1.457.Уйгуна Ахмета, 1962 года рождения, гражданина Турецкой Республики, осужденного приговором Хызинского районного суда от 7 августа 2017 года.

1.458.Велиева Али Аббас оглу, 1959 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сураханского районного суда города Баку от 6 марта 2018 года.

1.459.Велиева Алибалу Джавад оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 25 января 2017 года.

1.460.Велиева Нифтали Ашраф оглу, 1960 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 3 августа 2016 года.

1.461.Велиева Новруза Бахадур оглу, 1955 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Дашкесанского районного суда от 10 ноября 2017 года.

1.462.Велиева Рахмана Мамед оглу, 1998 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 28 января 2016 года.

1.463.Велизаде Нур Мухаммеда, 1979 года рождения, гражданина Исламской Республики Афганистан, осужденного приговором Бинагадинского районного суда города Баку от 10 июня 2019 года.

1.464.Ярыева Рамина Магеррам оглу, 1998 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 25 января 2017 года.

1.465.Яхъяева Ага-Али Эльдар оглу, 1983 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 28 декабря 2017 года.

1.466.Юнусова Бейдуллу Зейнал оглу, 1958 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Абшеронского районного суда от 13 декабря 2018 года.

1.467.Юсифова Турала Иршад оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 22 августа 2013 года.

1.468.Юсифова Зию Ханлар оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 29 июня 2017 года.

1.469.Юсубова Эльвина Муштаба оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 6 февраля 2018 года.

1.470.Залова Габиля Ислам оглу, 1965 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 3 декабря 2008 года.

1.471.Зейналова Эльгюна Ровшан оглу, 1998 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Кюрдамирского районного суда от 1 мая 2018 года.

1.472.Зейналова Эльтекина Ильгар оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 7 июня 2019 года.

1.473.Зарбалли Джейхуна Сулейман оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 28 января 2016 года.

1.474.Зиядова Исмета Ровшан оглу, 1996 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 26 июля 2016 года.

1.475.Зоданова Бахтияра Насреддин оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 10 февраля 2017 года.

2.Сократить наполовину неотбытую часть наказания следующих лиц, осужденных на наказание в виде лишения свободы:

2.1.Аббасова Эльвина Алигулу оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 19 мая 2017 года.

2.2.Абдуллаева Эльгюна Огтай оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 3 сентября 2015 года.

2.3.Ахмадулина Дмитрия Владимировича, 1977 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 18 декабря 2012 года.

2.4. Багирзаде Зенфиру Тофиг гызы, 1984 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 1 ноября 2017 года.

2.5. Байрамова Эльнура Магеррам оглу, 1975 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 28 сентября 2015 года.

2.6. Байрамова Ровшана Гахраман оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 23 июля 2015 года.

2.7. Бандалиева Эльшана Асиф оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 27 октября 2017 года.

2.8. Джавадова Амиля Закир оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 2 марта 2018 года.

2.9. Джавадова Исрафила Ганбар оглу, 1957 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 19 декабря 2013 года.

2.10. Джафарова Гусейна Рахман оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 13 января 2017 года.

2.11. Чобанова Рахиба Алимохсум оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 2 декабря 2014 года.

2.12. Дадашева Ильгара Афган оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 11 августа 2016 года.

2.13. Дильбозова Асифа Агалар оглу, 1978 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 25 февраля 2015 года.

2.14. Абилова Гудрата Ариф оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 1 июня 2016 года.

2.15. Ахмедова Адалята Физули оглу, 1983 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 7 сентября 2015 года.

2.16. Акберова Джавада Али оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 10 августа 2015 года.

2.17. Алекберова Вюсала Айдын оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 21 сентября 2016 года.

2.18. Алибабаева Расула Джахангир оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 3 декабря 2014 года.

2.19. Алиева Амина Испендияр оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Кяпазского районного суда города Гянджа от 19 марта 2019 года.

2.20. Алиева Ильгара Мюлькядар оглу, 1978 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 2 октября 2015 года.

2.21. Алиева Гурбана Джафар оглу, 1952 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 4 декабря 2014 года.

2.22. Алиева Раджа Фикрет оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 8 мая 2018 года.

2.23. Алиева Шахина Мамедали оглу, 1963 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 26 декабря 2014 года.

2.24. Аманова Захида Бейоглан оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 18 мая 2017 года.

2.25. Амирова Раджи Сирадж оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 29 января 2016 года.

2.26. Аскерова Гусейнагу Машаллах оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 19 октября 2016 года.

2.27. Аскерова Рауфа Рамиль оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 29 мая 2015 года.

2.28. Азимова Ядигяра Ахмедага оглу, 1960 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 16 марта 2016 года.

2.29. Фарзалиева Мазахира Аллахъяр оглу, 1969 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 7 марта 2017 года.

2.30. Фаталиева Сафу Эльдар оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 31 июля 2018 года.

2.31. Гянджаева Абдуллу Дада оглу, 1967 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 5 декабря 2017 года.

2.32. Гезалова Амара Мирза оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Нахчыванской Автономной Республики по тяжким преступлениям от 24 января 2017 года.

2.33. Ахвердиева Али Интизам оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 28 декабря 2016 года.

2.34. Гейдарова Пярвиза Агиль оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 21 ноября 2014 года.

2.35. Гамидова Заура Забит оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 10 апреля 2015 года.

2.36. Гасанли Руфата Тапдыг оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 9 февраля 2018 года.

2.37. Гасанова Ульви Саледдин оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 22 февраля 2019 года.

2.38. Гашимова Эльнура Мухаммедали оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 7 апреля 2016 года.

2.39. Хазиева Орхана Энвер оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 1 марта 2018 года.

2.40. Гусейнова Али Гусейн оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Физулинского военного суда по тяжким преступлениям от 23 октября 2013 года.

2.41. Гусейнова Хазаила Фейруз оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 22 февраля 2016 года.

2.42. Гусейнова Вугара Нариман оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 12 ноября 2015 года.

2.43. Халилли Орхана Гусейн оглу, 1996 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 10 марта 2016 года.

2.44. Ибрагимова Анара Байрам оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Физулинского военного суда от 26 декабря 2013 года.

2.45. Иманова Сеймура Санан оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 28 апреля 2016 года.

2.46. Кязымова Эльчина Фаиль оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 4 мая 2015 года.

2.47. Керевелиева Эльгюна Намиг оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 9 марта 2017 года.

2.48. Керимова Эльчина Рашид оглу, 1969 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 16 апреля 2015 года.

2.49. Гасымова Эхтирама Эхтибар оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 4 апреля 2016 года.

2.50. Гасымова Эльчина Байрам оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 8 февраля 2018 года.

2.51. Гадашева Джахида Вахид оглу, 1998 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 14 мая 2015 года.

2.52. Гуламова Санана Ильгар оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 31 октября 2014 года.

2.53. Гулиева Афига Эйваз оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 4 мая 2018 года.

2.54. Гулиева Гараша Шумал оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабирабадского районного суда от 17 октября 2018 года.

2.55. Гулиева Наримана Эльшан оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 31 января 2018 года.

2.56. Гулиева Вахида Мамед оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 20 апреля 2016 года.

2.57. Гурбанова Шамиля Ариф оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 31 января 2017 года.

2.58. Мехтиева Ровшана Сабир оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 12 февраля 2014 года.

2.59. Мехралиева Эльмира Ариф оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 10 февраля 2015 года.

2.60. Меликова Аллахъяра Агамахмуд оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 19 декабря 2014 года.

2.61. Меликова Эльвина Мазахир оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 8 ноября 2016 года.

2.62. Мамедова Акбера Намиг оглу, 2000 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 22 мая 2019 года.

2.63. Мамедова Хаяла Искендер оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 4 ноября 2016 года.

2.64. Мамедова Рахмана Исламеддин оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 1 июня 2015 года.

2.65. Мамедова Ризвана Аллахверди оглу, 1967 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 24 ноября 2010 года.

2.66. Мамедова Салеха Гумбат оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 15 февраля 2016 года.

2.67. Мамедова Замана Азизхан оглу, 1976 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 4 мая 2016 года.

2.68. Масимова Илькина Мирзаахмед оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 21 октября 2015 года.

2.69. Мурадлы Самира Бахтияр оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 23 января 2020 года.

2.70. Мурадова Гейрета Ихтияр оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 9 марта 2016 года.

2.71. Мурадова Ниджата Тапдыг оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 26 декабря 2018 года.

2.72. Нагизаде Эльшана Дилавер оглу, 1968 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 31 января 2018 года.

2.73. Нехметова Микаила Низам оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 11 июня 2019 года.

2.74. Назарова Кямала Мустафа оглу, 1969 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 17 февраля 2017 года.

2.75. Нуриева Али Мастали оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Ширванского апелляционного суда от 17 ноября 2016 года.

2.76. Оруджлу Эльвина Физули оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 26 декабря 2013 года.

2.77. Оруджева Азиза Идаят оглу, 1976 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 24 апреля 2013 года.

2.78. Овчиева Рауфа Тельман оглу, 1973 года рождения, гражданина Грузии, осужденного приговором

Бакинского суда по тяжким преступлениям от 16 августа 2013 года.

2.79. Пашазаде Озала Магеррам оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского военного суда от 7 января 2016 года.

2.80. Рагимова Ильхама Эмиль оглу, 2001 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 11 декабря 2017 года.

2.81. Рашидова Ильгара Таги оглу, 1964 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Саатлинского районного суда от 2 апреля 2019 года.

2.82. Рзаева Этибара Айдын оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 16 июля 2013 года.

2.83. Садыгова Маиса Садыг оглу, 1962 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 25 апреля 2017 года.

2.84. Садыгова Ульви Нуреддин оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 21 мая 2015 года.

2.85. Сафарова Давуда Мамед оглу, 1996 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 21 октября 2016 года.

2.86. Сафарова Ильгара Самед Вургун оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 16 февраля 2018 года.

2.87. Сафарова Рафига Тевеккюль оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 13 февраля 2015 года.

2.88. Сафарова Турала Самед Вургун оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 16 февраля 2018 года.

2.89. Самедова Эльмеддина Фахреддин оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 12 мая 2016 года.

2.90. Совгатзаде Таира Магеррам оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 20 февраля 2018 года.

2.91. Сулейманова Наиля Фамиль оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского районного суда от 20 августа 2014 года.

2.92. Сулейманова Самира Абас оглу, 1977 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 5 апреля 2016 года.

2.93. Шахмарлы Фарида Фаиг оглу, 1996 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 24 мая 2017 года.

2.94. Шекинского Руслана Самандар оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 16 апреля 2014 года.

2.95. Ягубова Джамиля Тейюб оглу, 1978 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 24 апреля 2015 года.

2.96. Йолчуева Амраха Самандар оглу, 1965 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 25 января 2016 года.

2.97. Юсифли Юсифа Абульфат оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Тертерского военного суда от 5 мая 2017 года.

2.98. Юсифова Пярвина Ильхам оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Низаминского районного суда города Баку от 9 февраля 2017 года.

3. Заменить наказание следующих лиц, осужденных на наказание в виде пожизненного лишения свободы, наказанием в виде лишения свободы сроком на 25 лет:

3.1. Асланова Азера Магеррам оглу, 1972 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 16 июля 2001 года.

3.2. Ахмедова Араза Видади оглу, 1974 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 7 сентября 2005 года.

3.3. Алиева Вугара Ибрагим оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гарадагского районного суда города Баку от 15 сентября 2016 года.

4. Освободить от наказания следующих лиц, условно осужденных на наказание в виде лишения свободы:

4.1. Ахмедова Эйюба Алигусейн оглу, 1961 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 13 февраля 2019 года.

4.2. Мамедова Рауфа Адалят оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 27 сентября 2017 года.

5. Освободить от наказания осужденных на наказание в виде лишения свободы следующих лиц, отбывание наказания которых было отложено:

5.1. Абдуллаева Гюльали Нурали оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского военного суда от 19 марта 2013 года.

5.2. Алиеву Рамину Рашид гызы, 1989 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Товузского районного суда от 3 февраля 2016 года.

5.3. Азизову Таиру Азад гызы, 1988 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 26 сентября 2014 года.

6. Освободить от неотбытой части наказания следующих лиц, осужденных на наказание в виде ограничения свободы:

6.1. Абдуллаева Имрана Амираслан оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Уджарского районного суда от 31 мая 2019 года.

6.2. Агаева Рашада Дилен оглу, 1983 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бардинского районного суда от 10 июля 2019 года.

6.3. Байрышева Адема Абияр оглу, 1970 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Ярдымлинского районного суда от 11 апреля 2019 года.

6.4. Аскерова Орхана Сабухи оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Уджарского районного суда от 25 сентября 2019 года.

6.5. Гусейнову Халиду Алим гызы, 1991 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бардинского районного суда от 5 марта 2015 года.

6.6. Гулиева Хагани Кязым оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Низаминского районного суда города Баку от 10 июля 2019 года.

6.7. Медждунова Рояла Маариф оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Уджарского районного суда от 27 ноября 2018 года.

6.8. Мамедова Горхмаза Урхан оглу, 1962 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Кяпазского районного суда города Гянджа от 2 марта 2020 года.

6.9. Сулейманова Джанполада Сабир оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Низаминского районного суда города Баку от 5 июня 2018 года.

7. Освободить от неотбытой части наказания следующих лиц, осужденных на наказание в виде исправительных работ:

7.1. Агазаде Темкина Заур оглу, 2001 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Ярдымлинского районного суда от 30 мая 2019 года.

7.2. Алыджанова Азада Сафар оглу, 1962 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Габалинского районного суда от 17 октября 2018 года.

7.3. Байрамова Эльшада Эйюб оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Губинского районного суда от 4 декабря 2018 года.

7.4. Бадалова Захида Ханмалы оглу, 1967 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хатаинского районного суда города Баку от 29 сентября 2017 года.

7.5. Алиеву Илаху Гюльоглан гызы, 1983 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 14 августа 2017 года.

7.6. Гераева Ровшана Орудж оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Низаминского районного суда города Баку от 2 марта 2017 года.

7.7. Гамидова Орхана Ильгар оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 3 февраля 2017 года.

7.8. Гараева Эльсевера Ильхам оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хатаинского районного суда города Баку от 5 июля 2016 года.

7.9. Гулиеву Илаху Бахтияр гызы, 1984 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Тертерского районного суда от 14 июня 2018 года.

7.10. Манафову Тарану Ашраф гызы, 1963 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Евлахского районного суда от 8 февраля 2018 года.

7.11. Мамедова Джейхуна Сахиб оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабаильского районного суда города Баку от 8 июня 2016 года.

7.12. Зейналова Айдына Тофиг оглу, 1960 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гарадагского районного суда города Баку от 15 марта 2019 года.

8. Освободить от наказания следующих лиц, осужденных на наказание в виде штрафа:

8.1. Абдуллаева Эльхана Таир оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 11 октября 2018 года.

8.2. Баширова Рашада Рашид оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Наримановского районного суда города Баку от 26 декабря 2019 года.

8.3. Ахмедова Ахмеда Ильхам оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Наримановского районного суда города Баку от 20 сентября 2017 года.

8.4. Алишова Ахлията Гейдар оглу, 1953 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Самухского районного суда от 9 июля 2014 года.

8.5. Алиева Ризвана Ильяс оглу, 1938 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Балакенского районного суда от 28 марта 2017 года.

8.6. Алиеву Шуру Мамед гызы, 1955 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Тертерского районного суда от 8 августа 2019 года.

8.7. Гюльамирова Фаиза Сафар оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хачмазского районного суда от 25 февраля 2016 года.

8.8. Габибова Габиба Рахиб оглу, 1996 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабаильского районного суда города Баку от 10 июня 2019 года.

8.9. Гусейнзаде Рауфа Сайяр оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сальянского районного суда от 21 января 2019 года.

8.10. Ибрагимова Расула Ибрагим оглу, 1957 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гарадагского районного суда города Баку от 25 апреля 2018 года.

8.11. Искендерову Дильшад Алекбер гызы, 1962 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Евлахского районного суда от 31 октября 2018 года.

8.12. Искендерову Гюльшад Алекбер гызы, 1964 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Евлахского районного суда от 31 октября 2018 года.

8.13. Исрафилова Солтанали Давуд оглу, 1955 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сураханского районного суда города Баку от 30 мая 2019 года.

8.14. Гулиеву Эльназ Рамиз гызы, 1998 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Мингячевирского городского суда от 14 марта 2018 года.

8.15. Мехдиева Таджида Гашам оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 22 декабря 2017 года.

8.16. Мехтиеву Нарханым Габиль гызы, 1953 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Нефтчалинского районного суда от 20 февраля 2018 года.

8.17. Мовланову Ягут Хейрулла гызы, 1981 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Ясамальского районного суда города Баку от 26 сентября 2017 года.

8.18. Мусаева Заура Фахреддин оглу, 1975 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Агдашского районного суда от 9 августа 2017 года.

8.19. Набиеву Алмару Юсиф гызы, 1953 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Гейчайского районного суда от 15 марта 2016 года.

8.20. Насирова Ниямеддина Акиф оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Физулинского районного суда от 28 августа 2017 года.

8.21. Рахманова Фариза Нийят оглу, 1978 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Губинского районного суда от 16 апреля 2018 года.

8.22. Рзаева Мугаддаса Мамед оглу, 1957 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского районного суда от 10 октября 2019 года.

8.23. Садыгова Нихада Гейдар оглу, 1977 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Ясамальского районного суда города Баку от 13 августа 2010 года.

9. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.