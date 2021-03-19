В Азербайджане еще 5 политических партий обеспечены офисными помещениями (ФОТО)

Политика 19 марта 2021 19:08 (UTC+04:00)
В Азербайджане еще 5 политических партий обеспечены офисными помещениями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В результате политических и экономических реформ, проводимых под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, формируются здоровая атмосфера диалога с политическими партиями и традиции политического плюрализма. Подавляющее большинство действующих в нашей стране политических партий являются активными участниками диалога между властью и оппозицией.

Как сообщили в пятницу Trend в Министерстве экономики, в соответствии с поручением главы государства с целью расширения возможностей политических партий и улучшения условий труда продолжается процесс предоставления им находящихся в государственной собственности нежилых площадей.

Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики 19 марта предоставила офисные помещения еще пяти политическим партиям.

Представители Независимой народной партии, Партии свободных демократов Азербайджана, партии «Айдынлар», партии «Единство» (Vəhdət) и партии «Будущий Азербайджан» ознакомились с офисами, в которых они будут работать.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

В Азербайджане еще 5 политических партий обеспечены офисными помещениями (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане еще 5 политических партий обеспечены офисными помещениями (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане еще 5 политических партий обеспечены офисными помещениями (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане еще 5 политических партий обеспечены офисными помещениями (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане еще 5 политических партий обеспечены офисными помещениями (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане еще 5 политических партий обеспечены офисными помещениями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане еще 5 политических партий обеспечены офисными помещениями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане еще 5 политических партий обеспечены офисными помещениями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане еще 5 политических партий обеспечены офисными помещениями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане еще 5 политических партий обеспечены офисными помещениями (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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