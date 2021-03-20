Эрдоган утвердил меморандум о сотрудничестве в сфере медиа между Азербайджаном и Турцией
БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал распоряжение об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой о стратегическом сотрудничестве в области медиа.
Как сообщает Trend, распоряжение опубликовано в Resmi Gezete.
Турецкий лидер также утвердил соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о создании, механизме работы и деятельности культурных центров.
Лента новостей
Руководство министерства обороны посетило вторую Аллею почетного захоронения по случаю праздника Новруз (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз
Госсекретарь США принял участие в мероприятии по случаю праздника Новруз, организованном Азербайджаном и странами Центральной Азии (ФОТО)
Показ анимационных фильмов по произведениям великого Низами – в Баку проходит Art Fest Nizami (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Отмечая сегодня Новруз байрамы на Джыдыр дюзю, я с чувством гордости говорю: «Шуша, ты свободна!»
Президент Ильхам Алиев: Основную миссию выполнила молодежь, сформировавшаяся в период моего президентства
Президент Ильхам Алиев: Панахали хан основал Шушу, построил, создал ее. А мы вызволили Шушу из плена
Президент Ильхам Алиев об освобождении города Шуша: Мы сражались с легким оружием, пистолетами, штыками-ножами
Президент Ильхам Алиев: Каждый год накануне Новруз байрамы мы говорили, что в следующем году отметим Новруз байрамы в Шуше, и этот день настал
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы отмечаем Новруз байрамы в нашем древнем городе, культурной столице Азербайджана – Шуше
Президент Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в Facebook публикацией по случаю праздника Новруз (ФОТО)