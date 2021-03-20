Эрдоган утвердил меморандум о сотрудничестве в сфере медиа между Азербайджаном и Турцией

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал распоряжение об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой о стратегическом сотрудничестве в области медиа.

Как сообщает Trend, распоряжение опубликовано в Resmi Gezete.

Турецкий лидер также утвердил соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о создании, механизме работы и деятельности культурных центров.