Омбудсмен Азербайджана призвала Human Rights Watch воздержаться от предвзятых заявлений (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - С сожалением отмечаем, что недавний отчет организации Human Rights Watch (HRW) о плохом обращении с армянскими военнопленными, содержащимися в Азербайджане, отражает предвзятый подход и вводит в заблуждение международное сообщество.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в комментарии Уполномоченной по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой в связи с утверждениями о плохом обращении с армянскими военнопленными в отчете организации от 19 марта 2021 года.

Омбудсмен подчеркивает, что в любом отчете на такие деликатные темы, как конфликты, их последствия, военнопленные, предполагаемые нарушения международного гуманитарного права и т. д., должен быть соблюден принцип объективности, и во избежание односторонней позиции следует использовать только проверенные факты и обоснованные аргументы.

«Следует также ссылаться на материалы и факты достоверных источников, таких как независимые международные и местные правозащитные организации. К сожалению, мы не видим этих принципов в отчете HRW. Напротив, мы по-прежнему являемся свидетелями двойных стандартов, искажения истины и фактов.

Мы ожидаем, что организация HRW проведет расследование и допросит бывших азербайджанских военнопленных, которые могут предоставить подробную информацию о плохом обращении с ними. По крайней мере, прежде чем публиковать свои отчеты, HRW могла прочитать отчет азербайджанского омбудсмена об обращении с азербайджанскими военнопленными и заложниками, которые находились в армянском плену.

В отчете омбудсмена Азербайджана содержались показания об обращении с освобожденными пленными и заложниками, которые были даны самими этими лицами. К примеру, во время беседы, лично проведенной омбудсменом, один из бывших военнопленных сказал, что его ударили острым металлическим стержнем, другой сообщил, что через него пропустили ток, а третий – что его неоднократно обжигали зажигалкой.

Во время очной встречи с омбудсменом один из освобожденных военнопленных сообщил, что во время боевых действий он был тяжело ранен в левую ногу и правый глаз в результате выстрела из крупнокалиберного оружия (пуля вошла из нижней части глаза и вылетела из ротовой полости). Чтобы остановить кровотечение, армянский врач осуществлял наложение швов в течение примерно трех часов, не используя при этом обезболивающее или другие анестетики. Кроме того, медсестры в больнице, делая ему инъекцию спирта, требовали повторять за ними сказанное, а при отказе пленного делать это подвергали его еще большим пыткам и жестокому обращению.

Помимо этого, азербайджанским пленным не давали возможности общаться с членами семьи и родственниками.

Вышеупомянутое – всего лишь некоторые из фактов, на которые мы хотели бы обратить внимание HRW. Более подробную информацию можно найти в недавнем отчете омбудсмена Азербайджана о жестоком обращении с азербайджанскими военнопленными в Армении. В отчете также есть ссылки на видеоролики, демонстрирующие неоспоримые факты пыток и жестокого обращения с азербайджанскими военнопленными со стороны армянских солдат.

Международное гуманитарное право требует, чтобы стороны во время вооруженного конфликта гуманно обращались с военнопленными при любых обстоятельствах. Мы хотели бы отметить, что призывая стороны соблюдать требования Третьей Женевской конвенции, HRW должна соблюдать беспристрастность», — говорится в комментарии.

Также подчеркивается, что в полном соответствии с совместным заявлением от 10 ноября 2020 года азербайджанская сторона вернула Армении всех армянских военнопленных.

«Во время как первой, так и второй карабахских войн было продемонстрировано явное безразличие к голосу истины нашей страны, к неоднократным призывам против военных преступлений, совершенных вооруженными силами Армении против мирного населения Азербайджана. Закрывать глаза на вышеупомянутое, как и на факт того, что военно-политическое руководство Армении держало под оккупацией часть международно признанной территории Азербайджана на протяжении почти 30 лет, в результате чего из своих домов был изгнан один миллион человек, что во время боевых действий против гражданских лиц применялись запрещенные боеприпасы и оружие, а также на отказ предоставить карты минных полей и преступления против азербайджанских военнопленных, никак не совместимо с понятием справедливости.

В отчете омбудсмена о жестоком обращении с азербайджанскими военнопленными также отражен вопрос о трех мирных жителях Азербайджана, взятых в заложники Арменией.

Один из них, Гасан Гасанов, был подвергнут бесчеловечным пыткам и зверски убит. Двое других, Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев, в течение шести лет подвергались различным формам физического насилия, в связи с чем омбудсмен неоднократно поднимал вопрос перед соответствующими международными организациями. В отчете подробно рассказывается о встрече омбудсмена с каждым из них после освобождения и их показаниях.

Следует отметить, что в отличие от армянского уполномоченного, азербайджанский омбудсмен встретился с армянскими заключенными перед их возвращением и изучил условия их содержания. Им была предоставлена возможность пообщаться с членами семей или родственниками по телефону. Омбудсмен передала им Европейскую конвенцию по правам человека на их родном языке и разъяснила их права. Более подробная информация доступна в отчете Уполномоченного по правам человека в Азербайджане и на официальном сайте.

В заключение мы считаем важным сказать, что HRW должна провести объективное расследование. Мы призываем HRW и другие профильные организации воздержаться от распространения любых предвзятых отчетов или заявлений, которые могут привести к ненависти и дальнейшим нарушениям прав человека», — говорится в комментарии Омбудсмена Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)