Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту и вице-президенту ОАЭ (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Объединенных Арабских Эмиратов Шейху Халифе бин Зайеду аль-Нахйану и вице-президенту и премьер-министру ОАЭ, эмиру Дубая Шейху Мохаммеду бин Рашиду аль-Мактуму.

"Ваше высочество,

Глубоко опечален известием о кончине Вашего брата - министра финансов Объединенных Арабских Эмиратов, заместителя Эмира Дубая, видного государственного деятеля Шейха Хамдана ибн Рашида Аль Мактума.

Разделяю Ваше горе в связи с этой тяжёлой утратой, от себя лично и от имени азербайджанского народа с глубоким прискорбием выражаю соболезнование Вам, всем членам Вашей семьи, дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов. Аллах рехмет элясин!", - говорится в письме главы государства.