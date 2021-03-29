Германия, став заложницей армянской диаспоры, не может смириться с победой Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Германия является одной из тех стран, в СМИ и политических кругах которых представлено много армян, поэтому в последнее время ее медиа организовывают нападки на Азербайджан, выдвигая необоснованные претензии.

Во время боев 44-дневной Отечественной войны Германия не могла смириться с победным продвижением азербайджанской армии. Поэтому и тогда официальные лица этой страны выступали с необоснованными заявлениями, а германские СМИ публиковали ничем не аргументированные и бессодержательные материалы.

Очевидно, что Германия и сейчас с трудом воспринимает победу Азербайджана в войне с Арменией. Неслучайно германский посол в Азербайджане ни разу не присоединился к членам дипкорпуса во время поездок на освобожденные территории, демонстративно отказавшись от участия в них. Случайность ли это? Конечно же, нет.

Кроме того, активную кампанию против Азербайджана проводят и функционирующие в Грузии германские институты. Германия пытается помешать развитию связей Азербайджана с НАТО и ЕС, а также участию нашей страны в некоторых учениях НАТО. При этом сама Германия, "которая в чужом глазу соринку видит, а в своем бревна не замечает", столкнулась с серьезными экономическими и внутриполитическими проблемами. В частности, не сумев осуществить эффективную политику в сфере борьбы с COVİD-19, эта страна испытывает серьезные финансовые и экономические трудности. Фактически немецкое правительство во главе с канцлером Ангелой Меркель ввергло страну в политический кризис. Расизм, нетерпимость к представителям других народов, исламофобия обрели в Германии широкий размах, и ее власти беспомощны в борьбе с этими негативными явлениями.

А факты разоблачения случаев коррупции в Германии свидетельствуют о том, что эта проблема характерна и для развитых стран, считающихся примером демократии. Кроме того, немецкие власти стали фактически заложником армянской диаспоры. Вот так "ведущая страна" Европы являет миру пример демократии.

(Автор: Альпер Зия. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)