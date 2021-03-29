В Азербайджане финотчеты в ЦИК представили 7 из 62 политпартий

БАКУ /Trend/ - Большинство политических партий Азербайджана не представило финансовый отчет.

Как сообщает в понедельник Trend, с начала года из 62 зарегистрированных партий представили годовой финансовый отчет только семь, среди которых "Ени Азербайджан", Азербайджанская народно-демократическая партия, партия "Альянс во имя Азербайджана", Азербайджанская либеральная партия и др.

Напомним, что в соответствии с законодательством политические партии должны представлять в ЦИК годовой финансовый отчет вместе с аудиторским заключением не позднее 1 апреля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)