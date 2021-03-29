Совет печати Азербайджана обратился к правозащитной организации Media Defense

БАКУ /Trend/ - Совет печати Азербайджана направил обращение правозащитной организации Media Defense в связи с ее иском, поданным против нашей страны в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени журналистов, являющихся гражданами Армении, сообщает в понедельник Trend.

Согласно указанным в иске данным, первого октября 2020 года Вооруженные силы Азербайджана подвергли обстрелу Ходжавендский район (в иске указан как Мартунинский). В результате находившиеся там трое журналистов получили ранения, а их проводник погиб. Из четверых обратившихся в Media Defense трое являются журналистами, а четвертый - братом погибшего человека, говорится в обращении.

В судебном иске, где утверждается, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе Вооруженные силы Азербайджана якобы нарушили нормы международного права, атаки на журналистов обрели регулярный характер и им чинили препятствия в профессиональной деятельности, также говорится, что Азербайджан проигнорировал положения Европейской конвенции по правам человека.

"В связи с этим заявляем, что Ходжавендский район, который Армения называет Мартунинским, является неотъемлемой частью Азербайджанской Республики. Район находился под оккупацией Армении на протяжении около 30 лет. Его население - азербайджанцы - все это время жило вдали от родных земель в качестве вынужденных переселенцев. К его правам и свободам демонстрировалось пренебрежительное отношение. В ходе второй Карабахской войны Вооруженные силы Азербайджана положили конец этой несправедливости, обеспечили контроль над Ходжавендским районом.

Согласно международному праву, Ходжавендский район является территорией Азербайджана. Визиты на его территорию, в том числе журналистов, должны были согласовываться с азербайджанской стороной. К сожалению, это требование не выполнялось ни до войны, ни во время нее, и туда были организованы многочисленные визиты журналистов из-за границы, включая Армению.

В этом случае за обеспечение безопасности представителей СМИ несла ответственность Армения. Эта страна, оккупировавшая азербайджанские земли на протяжении почти 30 лет, игнорируя требования международного права, в очередной раз продемонстрировала явное пренебрежение этими правами и принципами, организовывая незаконные поездки журналистов на эти территории. Неслучайно девятого октября 2020 года Совет печати Азербайджана выступил с заявлением в связи с поездками журналистов из-за рубежа в Нагорный Карабах. В документе была подчеркнута недопустимость визитов представителей СМИ в регион без согласия Азербайджана, а также тот факт, что Армения сознательно подвергает опасности жизни журналистов. Заявление было направлено ведущим мировым СМИ, журналистам и правозащитным организациям.

Мы также хотели бы подчеркнуть, что во время второй Карабахской войны, которая длилась с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, Армения не только организовывала незаконные визиты журналистов в Карабах, но и ее вооруженные силы совершали атаки на представителей местных и зарубежных СМИ при исполнении ими своих профессиональных обязанностей.

Напомним, что Совет печати Азербайджана 19 октября 2020 года направил обращение международным медиа в связи с тем, что съемочная группа ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AZTV) подверглась обстрелу в Агдамском районе. Совет сделал аналогичное заявление в связи с обстрелом армянскими вооруженными силами съемочной группы телеканала Euronews. К сожалению, в это время правозащитная организация Media Defense хранила молчание.

Таким образом, Совет печати Азербайджана рассматривает иск, поданный Media Defense в ЕСПЧ якобы в связи с нарушением прав журналистов во время второй Карабахской войны, как итог предвзятого, необъективного и одностороннего подхода, направленного не на установление истины, а на реализацию политических целей. Совет сожалеет, что Media Defense стала участницей игр, которые были инициированы армянским лобби и диаспорой под влиянием определенных проармянских политических кругов.

Совет печати Азербайджана, объединяющий независимые СМИ страны, надеется, что Media Defense учтет все вышесказанное и пересмотрит свою предвзятую позицию, основанную на несправедливом подходе", - говорится в обращении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)