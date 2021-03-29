Министр обороны Азербайджана приказал повысить уровень боеспособности подразделений

БАКУ /Trend/ - На Центральном командном пункте под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова 29 марта состоялось служебное совещание с участием заместителей главы ведомства, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства.

Кроме того, в совещании посредством видеосвязи приняли участие командиры объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, а также другие должностные лица.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны, говоря об организации службы на освобожденных территориях, министр обороны проинформировал участников совещания о поручениях Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и предстоящих задачах.

Гасанов поручил уделить основное внимание повышению уровня подготовки личного состава и боеспособности подразделений, качества тренировок и занятий по боевой подготовке, проводимых в воинских частях, в частности, в подразделениях, дислоцированных на освобожденных территориях, с учетом опыта Отечественной войны.

Министр подчеркнул важность обеспечения безопасности и сохранения здоровья личного состава азербайджанской армии, повышения его морально-психологической подготовки, а также укрепления воинской дисциплины.

Глава ведомства дал конкретные поручения по развитию военной инфраструктуры на освобожденных территориях, проведению инженерно-саперных работ и мероприятий по инженерному обеспечению войск, повышению бдительности военнослужащих, заступающих на боевое дежурство, а также дальнейшему улучшению материально-технического обеспечения и оснащения подразделений.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)