Глава МИД Азербайджана встретился с Президентом Таджикистана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 29 марта был принят Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, на встрече были обсуждены вопросы всестороннего развития двусторонних отношений между двумя странами.

С удовлетворением вспомнив свои визиты в Азербайджан, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон особо отметил путь развития, который прошла страна в последние годы. Он пригласил Президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить Таджикистан с официальным визитом.

Президент Эмомали Рахмон высоко оценил помощь Азербайджана Таджикистану в борьбе с COVID-19 и выразил признательность за то, что Азербайджан создал особые условия для транзита таджикских товаров во время пандемии.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил Президента Таджикистана за прием и передал приветствия Президента Азербайджана. Министр проинформировал противоположную сторону о нынешней ситуации в регионе, в том числе о разрушениях, осуществленных Арменией на освобожденных территориях Азербайджана, ущербе историческому и культурному наследию Азербайджана, а также работе, проделанной азербайджанским правительством в направлении реконструкции и восстановления этих территорий.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)