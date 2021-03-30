Глава МИД Азербайджана провел встречу с иранским коллегой

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом.

Как сообщает во вторник Trend, стороны обменялись мнениями по последним событиям на Кавказе, а также по вопросам сотрудничества двух стран на Каспии и другим политическим и экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Автор: Эльнур Багышев)