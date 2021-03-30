С 1 апреля граждане Азербайджана смогут посещать Турцию без виз

Политика 30 марта 2021 10:03 (UTC+04:00)
С 1 апреля граждане Азербайджана смогут посещать Турцию без виз

БАКУ /Trend/ - С 1 апреля 2021 года вступает в силу подписанный 10 декабря 2020-го в Баку протокол №1 между правительствами Азербайджана и Турции о внесении изменений в соглашение от 25 февраля прошлого года о взаимном освобождении от виз, сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкий МИД.

С указанной даты граждане Азербайджана смогут посещать Турцию без виз по дипломатическим, служебным, общегражданским паспортам и по биометрическим удостоверениям личности и находиться на ее территории в течение 90 дней.

Въехать в третьи страны через территорию Турции граждане Азербайджана смогут только по загранпаспорту.

Продлить срок пребывания в Турции азербайджанские граждане смогут только при наличии загранпаспорта.

Отметим, что договор об использовании удостоверения личности в качестве документа для пересечения границы Азербайджан впервые в своей истории подписал с братской Турцией. Это наглядный пример отношений дружбы, братства и стратегического партнерства высокого уровня между двумя странами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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