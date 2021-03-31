В результате геноцида 31 марта 1918 года были убиты десятки тысяч азербайджанцев - - депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ на разных этапах своей истории подвергался резне и террору, геноциду и этнической чистке со стороны армян.

Об этом сказала в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

По ее словам, одним из самых страшных преступлений, совершенных армянскими националистами против азербайджанского народа с целью реализации мифической идеи о "Великой Армении", стала резня, учиненная в марте-апреле 1918 года дашнакско-большевистскими вооруженными отрядами, действовавшими согласно мандату Бакинского совета.

"С 30 марта по 3 апреля 1918 года в Баку и различных районах Бакинской губернии, а также в Карабахе, Нахчыване, Шамахы, Губе, Хачмазе, Лянкяране, Сальяне, Зангезуре и других районах в результате геноцида азербайджанцев, совершенного отрядами Бакинского совета и вооруженными формированиями дашнаков, по официальным данным, были зверски убиты десятки тысяч наших соотечественников, уничтожены населенные пункты, исторические памятники, мечети и кладбища.

В ходе резни армянские боевики при поддержке большевиков совершали набеги на кварталы, где жили азербайджанцы, убивая даже детей.

В расправе над мирными азербайджанцами приняли участие шесть тысяч солдат Бакинского совета, а также четыре тысячи дашнаков.

В соответствии с документами Чрезвычайной следственной комиссии, созданной в то время, в марте 1918 года только в Баку было убито более 15 000 ни в чем не повинных мусульман.

По данным комиссии, армянские бандиты, совершившие геноцид азербайджанцев, убили в Шамахы около восьми тысяч мирных жителей. Также были полностью разрушены 28 сел Джаванширского и 17 сел Джебраильского уездов, а их жители - уничтожены. Около Гюмри три тысячи азербайджанцев, в основном женщины, дети и старики, попали в засаду и были убиты. Армянские вооруженные формирования подожгли несколько сел в Нахчыванском уезде, а в Зангезурском уезде было разрушено 115 азербайджанских сел, убиты 3 257 мужчин, 2 276 женщин и 2 196 детей.

Всего в Зангезурском уезде 10 068 азербайджанцев были убиты или покалечены, а 50 тысяч стали беженцами. Также были убиты 135 тысяч азербайджанцев, проживавших в 199 селах Иреванской губернии. Затем вооруженные формирования армян двинулись на Карабах, в период 1918-1920 годов они разрушили 150 деревень и уничтожили население нагорной части этого региона", - отметила Гасанова.

Депутат подчеркнула, что лишь 80 лет спустя, 26 марта 1998 года, в подписанном Гейдаром Алиевым указе "О геноциде азербайджанцев" была дана политическая оценка этим ужасным событиям, и 31 марта было объявлено Днем геноцида азербайджанцев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)