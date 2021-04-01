Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения в формате видеоконференции (версия 2)

Политика 1 апреля 2021 21:01 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:58)

БАКУ /Trend/ - 1 апреля по инициативе генерального директора Всемирной организации здравоохранения состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным директором организации Тедросом Адханомом Гебрейесусом в формате видеоконференции.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, во встрече приняли участие председатель Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге и другие руководящие представители организации.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, высоко оценив содействие Азербайджана организации во всех областях, в том числе финансовую помощь в размере 10 миллионов долларов, отметил, что политическая и моральная поддержка нашей страны Всемирной организации здравоохранения очень ценна.

Президент Ильхам Алиев рассказал о работе, проводимой в нашей стране в области борьбы с пандемией, отметил вклад Азербайджана в международное сотрудничество в этой сфере. Он сказал, что по инициативе нашей страны были проведены специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН, посвященная борьбе с коронавирусом, чрезвычайный саммит Тюркского совета, подчеркнул, что 21 марта в рамках 46-й сессии Совета ООН по правам человека по инициативе Азербайджана как председателя Движения неприсоединения была принята резолюция под названием “Обеспечение равного, своевременного и универсального доступа к вакцинам COVID-19 по приемлемым ценам”.

Коснувшись значения борьбы с пандемией в мире, глава государства заявил, что говорил общественности о вакцинном национализме, подчеркнул, что некоторые страны заказали вакцин больше, чем требуется, при этом другие страны столкнулись с серьезными проблемами. Президент Ильхам Алиев отметил, что дискриминация, которая наблюдается в распределении вакцин, вызывает разочарование.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что в рамках инициативы COVAX в ближайшее время в Азербайджан будут отправлены 84 тысячи доз вакцины AstraZeneca. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за это.

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