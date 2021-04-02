В Азербайджане от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 1 731 га - Агентство

Политика 2 апреля 2021 10:29 (UTC+04:00)
В Азербайджане от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 1 731 га - Агентство

БАКУ /Trend/ - С 27 сентября 2020 года и по сегодняшний день Агентство Азербайджана по разминированию продолжает проводить оперативно-разыскные мероприятия на бывших прифронтовых территориях страны.

Об этом сказал журналистам начальник оперативного штаба агентства Идрис Исмайлов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, на сегодняшний день от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 1 731 гектар.

"На освобожденных территориях было обнаружено и обезврежено 1 737 мин и неразорвавшихся боеприпасов. Оперативно-разыскные мероприятия проводились на физулинском, зангиланском, джебраильском, губадлинском, агдамском и ходжавендском направлениях. Они продолжаются и в Шуше", - подчеркнул Исмайлов.

(Автор: Самир Али. Текст: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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