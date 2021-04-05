Глава Управления по связям с общественностью Администрации Президента Турции посетит Баку

БАКУ /Trend/ - Глава Управления по связям с общественностью Администрации Президента Турции Фахреддин Алтун совершит визит в Баку.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Администрации Президента Турции.

Согласно информации, визит запланирован на 10-11 апреля.

В ходе визита будут обсуждены сотрудничество в сфере СМИ между Азербайджаном и Турцией и другие вопросы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)