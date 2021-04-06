БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан создают совместную комиссию.

Как сообщает во вторник Trend, данный вопрос отражен в "Соглашении о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности между правительством Турции и правительством Азербайджана".

Комиссия будет состоять из членов Совета оборонной промышленности министерства национальной обороны Турции и министерства оборонной промышленности Азербайджана. Задача совместной комиссии - реализация пунктов вышеуказанного соглашения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)