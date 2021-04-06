В Азербайджане создается Центр коммерциализации и трансфера технологий (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О создании "Центра коммерциализации и трансфера технологий" в подчинении Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики".

Как передает во вторник Trend, указ подписан в целях обеспечения исполнения Распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 2 июня 2017 года № 2947. В документе говорится:

1.Кабинету Министров Азербайджанской Республики в пятнадцатидневный срок создать «Центр коммерциализации и трансфера технологий» в подчинении Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики (далее – Центр) и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.

2.Установить, что Центр является юридическим лицом публичного права, осуществляющим налаживание отношений связи, взаимного заказа и предложений между наукой и промышленностью, трансфер технологий для качественного роста изобретательской деятельности, принятия ею прикладного характера и коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности, служащим поддержке инновационного развития, в том числе стартап-проектов, направленным на трансфер результатов научных исследований для использования их в коммерческих и некоммерческих целях, а также на получение дохода от данных результатов, участвующим в оказании клиентам услуг по поставке технологий и проектов на целевые рынки, координировании деятельности в данной сфере.

3. Осуществление полномочий учредителя Центра возложить на:

3.1. Кабинет Министров Азербайджанской Республики:

3.1.1. утверждение и изменение по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики устава и размера уставного фонда Центра;

3.1.2. создание органов управления Центра;

3.1.3. утверждение структуры Центра;

3.1.4. реорганизация и упразднение Центра по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики;

3.2. Агентство по интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики:

3.2.1.решение вопросов, отнесенных в статье 8.2 Закона Азербайджанской Республики «О юридических лицах публичного права» к полномочиям учредителя юридического лица публичного права, за исключением отмеченного в пункте 3.1 настоящего Указа.

4. Кабинету Министров Азербайджанской Республики в месячный срок:

4.1.утвердить структуру Центра и по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики – его устав;

4.2.принять меры для решения вопросов материально-технического оснащения Центра с целью обеспечения его деятельности;

4.3.решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

5. Агентству по интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа.