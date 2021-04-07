Необходима большая работа для восстановления освобожденных земель - представитель Римской католической церкви в Азербайджане

АГДАМ /Trend/ - Для восстановления азербайджанских земель, освобожденных от армянской оккупации, необходимо проделать большую работу.

Об этом сказал журналистам находящийся с визитом в Агдаме ординарий апостольской префектуры Римской католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете, сообщает в среду Trend.

Он поблагодарил председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде за инициативу посетить этот регион и организацию поездки.

По его словам, эти земли хотят посетить все азербайджанцы.

Основная цель поездки – прочитать молитвы за упокой душ тех, кто погиб за освобождение этих земель, отметил он.

«Пусть Всевышний поможет Президенту Ильхаму Аливу, руководству страны в развитии этих земель, превращении их в рай, Нужно показать всему миру, какие разрушения были на этих землях и как с помощью Всевышнего мы их восстановили», - сказал Фекете.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)