Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с соболезнованиями министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу азербайджанского оборонного ведомства.

В послании говорится: «Глубоко опечален известием о гибели пилота в результате крушения самолета Вооруженных сил братской Турции в городе Конья.

Да упокоит Всевышний душу шехида. Разделяю скорбь и горечь его родных, выражаю семье пилота глубокие соболезнования.

Аллах рехмет элясин!».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)