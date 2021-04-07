Обвиняемый в фальсификации документов гражданин экстрадирован из Германии в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Под руководством Президента Ильхама Алиева принимаются решительные меры по предотвращению преступности. В данном контексте большое значение придается международному сотрудничеству. В рамках соглашений и договоров с разными странами, включая страны Европы и СНГ, осуществляется эффективное взаимодействие в связи с экстрадицией и другими направлениями деятельности.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе Министерстве юстиции, в связи с пандемией ведомство обеспечивает прием и обработку запросов об экстрадиции в электронном порядке. В прошлом году была обеспечена экстрадиция в Азербайджан из Германии, Боснии и Герцеговины, Турции, Алжира и других стран мира лиц, обвиняемых в таких преступлениях, как воровство, мошенничество, фальсификация официальных документов.

Сегодня в страну из Германии был экстрадирован гражданин Азербайджана, обвиняемый в фальсификации официальных документов в целях получения незаконным путем политического убежища для различных лиц.

Отмечается, что министерство в кратчайшие сроки принимает необходимые меры для получения согласия транзитных стран на экстрадицию преступников в Азербайджан. В этой связи следует особо отметить огромную поддержку братской Турции.

В целом за последние пять лет в Азербайджан было экстрадировано более 200 преступников.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)