ОИС оценит ущерб культурным памятникам Азербайджана в результате армянской агрессии
БАКУ /Trend/ - Организация исламского сотрудничества (ОИС) проведет работу по оценке ущерба, нанесенного культурным памятникам Азербайджана в результате армянской агрессии.
Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам поездок в Агдам и Гянджу делегации Контактной группы ОИС, сказал помощник генерального секретаря ОИС по экономическим вопросам Ахмад Каваеса Сенгендо, сообщает в четверг Trend.
"Культурным памятникам Азербайджана нанесен серьезный ущерб. ОИС должна донести эту информацию до мировой общественности и провести работу для оценки ущерба", - сказал он.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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