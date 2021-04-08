Армения совершила преступления против человечности– посол Малайзии в Азербайджане (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:25)

БАКУ /Trend/ - Армения совершила преступления против человечности, против окружающей среды.

Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам поездок в Агдам и Гянджу делегации Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС), сказал посол Малайзии в Азербайджане Дато Юбазлан бин Юсоф, сообщает в четверг Trend​.

"Мы стали свидетелями последствий преступлений, совершенных Арменией во время оккупации территорий Азербайджана. Мы посетили не только зону конфликта, но и прилегающие территории, увидели, как пострадали люди. Это преступления против человечности, против окружающей среды. Больше всего потрясен состоянием мечетей в результате действий армян. Малайзия всегда демонстрировала поддержку Азербайджану в нагорно-карабахском вопросе, и продолжит оказывать поддержку для устранения последствий войны», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)