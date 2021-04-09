Делегация израильских врачей продолжит оказывать поддержку азербайджанским военнослужащим (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Делегация израильских врачей, находящаяся в Азербайджане, продолжит оказывать поддержку азербайджанским военнослужащим, получившим ранения во время второй Карабахской войны.

Об этом сказал Trend глава делегации, хирург-офтальмолог Ишай Фалик.

По его словам, в настоящее время многим пациентам требуется только последующее наблюдение, а некоторым необходимы новые протезы.

«На этот раз мы привезли с собой 24 новых протеза, а также передали Азербайджану некоторое медицинское оборудование, потому что поддерживаем его усилия по улучшению здоровья военнослужащих», - сказал Фалик.

Врач также сообщил, что во время своего первого визита в Азербайджан он занимался лечением около 150 военнослужащих.

«Вначале мы думали, что будем лечить 100 человек, но потом оказалось, что их около 150. Большинство из них нуждались в специализированных офтальмологических процедурах: глазной пластике для фиксации протезов, а некоторым требовалась трансплантация роговицы», - отметил Фалик.

Врач рассказал о случае из практики в Азербайджане, который ему запомнился больше всего. Он лечил пациента, который до войны учился на дизайнера. На фронте в результате взрыва бомбы военнослужащий почти потерял зрение и не видел ничего, кроме света. Так как у солдата не было отслоения сетчатки, ему провели операцию, благодаря которой он начал снова видеть.

По словам хирурга, он старается способствовать поставкам в Азербайджан необходимого медицинского оборудования для лечения военнослужащих.

На этот раз Фалик прибыл в Азербайджан вместе со своей женой - онкологом, чтобы наладить контакты в тех областях, которые все еще требуют наличия связей между странами.

По словам хирурга, это его второй визит в Азербайджан.

Планируется, что в следующий раз он посетит нашу страну в мае этого года, чтобы продолжить осмотр пациентов.

Интервью организовано при поддержке Азербайджано-израильской международной ассоциации.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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