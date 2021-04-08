ОИС поддерживает все усилия Азербайджана по восстановлению освобожденных территорий – генсек

БАКУ /Trend/ - Разумеется, Азербайджан должен был завершить военные операции, но восстановление этих территорий требует времени, денег и терпения.

Об этом сказал генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсеф Бен Ахмед аль-Усаймин в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает в четверг Trend.

Генсек подчеркнул, что Организация исламского сотрудничества поддерживает все усилия Азербайджана в этом направлении.

«Все страны - члены организации поддержат эти усилия Азербайджана. Конечно, в будущем я вновь приеду в Азербайджан, чтобы посмотреть, как продолжаются работы по восстановлению», – отметил Юсеф Бен Ахмед аль-Усаймин.

Он добавил, что Исламский банк развития также поддерживает восстановление освобожденных территорий Азербайджана. В случае разработки проекта банк может предоставить беспроцентные кредиты и оказать другую поддержку.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)