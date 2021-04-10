Эркан Озорал награжден орденом "Достлуг"
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Эркана Озорала орденом "Достлуг" за особые заслуги в развитии связей дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.
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