Необходимо сформировать соответствующие комиссии и потребовать у Армении карты минных полей - российский политолог
БАКУ /Trend/ - ООН должна быть задействована в решении проблемы разминирования территории Карабаха.
Об этом сказал Trend российский политолог в области внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук, комментируя тему минирования Арменией азербайджанских земель во время их оккупации.
По его словам, необходимо сформировать соответствующие комиссии, которые должны потребовать и получить от Армении карты минных полей.
"Установленных Арменией во время оккупации азербайджанских земель мин, к сожалению, достаточно для того, чтобы на них десятками гибли мирные граждане", - сказал он.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
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