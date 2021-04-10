Президент Ильхам Алиев: Сегодня турецко-азербайджанские отношения находятся на самой высокой вершине

БАКУ/Trend/ - Сегодня турецко-азербайджанские отношения находятся на самой высокой вершине.

Как сообщает Trend, об этом, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в стране Эрканом Озоралом.

«За время своей деятельности вы проделали большую работу, приложили усилия для развития турецко-азербайджанских братских связей, и сегодня эти отношения находятся на самой высокой вершине. Турецко-азербайджанская дружба, братство и единство подтвердили себя во всех сферах, и поддержка Турцией Азербайджана во Второй Карабахской войне, которая длилась 44 дня, конечно, навсегда останется в нашей памяти, будет жить в наших сердцах. Поддержка, оказанная нам моим дорогим братом, Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом с первых часов войны, воодушевила нас и обеспечила то, чтобы некоторые внешние силы держались в стороне от этой войны.

Наши связи многогранны. Вы, как посол, осуществляющий деятельность здесь, конечно, хорошо знаете, насколько глубоки эти связи. Нет такой сферы, в которой бы мы не сотрудничали. В последние годы есть большое развитие во всех сферах. То, что наши граждане теперь уже совершают визиты в братские страны без паспортов, то есть по внутреннему документу, конечно же, свидетельствует о том, насколько глубоки наши связи», - сказал Президент Ильхам Алиев.