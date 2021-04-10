Президент Ильхам Алиев: Поддержка Турцией Азербайджана во Второй Карабахской войне навсегда останется в нашей памяти

БАКУ/Trend/ - Турецко-азербайджанская дружба, братство и единство подтвердили себя во всех сферах, и поддержка Турцией Азербайджана во Второй Карабахской войне, которая длилась 44 дня, конечно, навсегда останется в нашей памяти, будет жить в наших сердцах.

Как сообщает Trend, об этом, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в стране Эрканом Озоралом.

«Поддержка, оказанная нам моим дорогим братом, Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом с первых часов войны, воодушевила нас и обеспечила то, чтобы некоторые внешние силы держались в стороне от этой войны.

Наши связи многогранны. Вы, как посол, осуществляющий деятельность здесь, конечно, хорошо знаете, насколько глубоки эти связи. Нет такой сферы, в которой бы мы не сотрудничали. В последние годы есть большое развитие во всех сферах. То, что наши граждане теперь уже совершают визиты в братские страны без паспортов, то есть по внутреннему документу, конечно же, свидетельствует о том, насколько глубоки наши связи.

Ваша деятельность здесь и как посла, и как гражданина Турции воспринимается с большим одобрением. Вы чувствовали себя здесь как на родине, и это естественно. Хотел бы сказать, что сейчас вы возвращаетесь на родину, на самом деле, вы находитесь на родине, и вам всегда здесь рады, вы в наших сердцах. Знаю, что азербайджанская общественность, действующие в Азербайджане общественные организации, представители медиа, официальные лица высоко оценивают вашу деятельность, в том числе и я. Потому что за эти годы, конечно, как здесь, так и в Турции во время моих многочисленных визитов я был свидетелем вашей деятельности, видел ее. Знаю, что вы направили свои усилия на то, чтобы два братских народа стали ближе друг к другу», - сказал глава государства.