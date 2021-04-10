Азербайджан ведет работу по развитию связей между тюркоязычными странами - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан проводит необходимую работу по развитию связей между тюркоязычными государствами.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, выступая на третьем заседании ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Тюркского совета в Баку, сообщает в субботу Trend.

Гаджиев отметил, что сотрудничество между тюркоязычными государствами успешно развивается во всех сферах: «Расширение сотрудничества в сфере информации - одно их приоритетных направлений. В сфере медиа определены необходимые правовые параметры, приняты документы, что создает возможности для расширения нашего сотрудничества на практике. Создание информационного обеспечения между тюркоязычными странами - одно из важных условий».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)