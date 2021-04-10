Это победа не только Азербайджана, но и всего тюркского мира – Хикмет Гаджиев
БАКУ /Trend/ - Победа Азербайджана - это победа и тюркского мира.
Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев, выступая на третьем заседании ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Тюркского совета в Баку, сообщает в субботу Trend.
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