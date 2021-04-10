В Отечественной войне Турция была рядом с Азербайджаном и сделала все возможное в сфере медиа – Фахреттин Алтун (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В 44-дневной Отечественной войне Турция была рядом с Азербайджаном и сделала все возможное в сфере медиа.

Об этом сказал руководитель Управления по коммуникациям Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун, выступая на третьем заседании ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Тюркского совета в Баку, сообщает в субботу Trend.

"Мы увидели, что сплотившись, непреодолимых преград нет", - сказал он.

Он отметил, что созданная между Турцией и Азербайджаном медиа-платформа является важным примером: «Мы, тюркоязычные государства, должны расширить, еще больше усилить ее и вместе бороться с угрозами».

Алтун добавил, что одной из угроз в мире сегодня является цифровой фашизм: «Бороться с ним крайне важно. Мы начали предпринимать необходимые шаги в борьбе с цифровым фашизмом. Тюркоязычные государства должны объединить усилия на медиа-платформе, и сообща бороться с цифровым фашизмом».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)