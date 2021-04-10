Помощник Президента Азербайджана встретился с генсеком Тюркского совета

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдадом Амреевым, находящимся с визитом в Баку, сообщает в субботу Trend.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третье заседание ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Тюркского совета.

На встрече обсуждалось сотрудничество в рамках Тюркского совета, работа, проведенная по дальнейшему развитию деятельности и связей между странами-членами организации в период председательства Азербайджана, а также дальнейшие шаги.

Была подчеркнута важность сотрудничества в сфере медиа и информационной политики, как это и было отмечено в Итоговой декларации VII саммита Тюркского совета, проведенного в Баку 15 октября 2019 года под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На встрече прошел обмен мнениями по перспективным направлениям сотрудничества.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)