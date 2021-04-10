Венгрия считает страны Тюркского совета важными партнерами

БАКУ /Trend/ - Венгрия считает участников Тюркского совета важными партнерами.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал государственный секретарь по политике безопасности Венгрии Петер Штара, выступая на третьем заседании ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Тюркского совета в Баку.

По его словам, Венгрия хочет наладить связи и сотрудничество с регионом во всех сферах, в особенности в экономике и культуре, и в этом контексте информация и медиа имеют особое значения.

Петер Штара подчеркнул, что одна из важнейших задач - это борьба с фейковыми новостями, дезинформацией, что особенно важно в период пандемии коронавируса.

Он отметил важность укрепления сотрудничества между медиа-агентствами, добавив, что его страна готова поделиться опытом борьбы с вызовами в области дезинформации и фейковых новостей.

Петер Штара добавил, что целью Венгрии является продолжать развивать сотрудничество со странами-участницами Тюркского совета, и учреждение представительства этой организации в Будапеште станет подходящим средством для осуществления этой цели.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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