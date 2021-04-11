Делегация Тюркского совета осмотрела разрушенное здание Агдамского драматического театра (ФОТО)
АГДАМ /Trend/ - Продолжается визит делегации Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в освобожденный азербайджанский город Агдам.
Как сообщает в воскресенье Карабахское бюро Trend, ответственные министры и высокопоставленные лица по информации и медиа Тюркского совета посетили Агдамский драматический театр.
Гости ознакомились с разрушенным армянами зданием театра.
(Редактор: Надир Насиров)
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