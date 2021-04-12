Компании из стран Тюрского совета проведут бизнес-форум по участию в восстановлении Карабаха

БАКУ /Trend/ - В этом месяце планируется провести бизнес-форум в связи с участием компаний из стран Тюрского совета в восстановлении в Карабахе.

Об этом в интервью Trend сказал генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдад Амреев.

«Думаю, что в ходе этой встречи, организованной Тюркским советом и Союзом предпринимателей Азербайджана, мы сможем привлечь к восстановительным работам многие компании наших стран. Где бы я ни был, в какой бы стране не находился, я провожу встречи с деловыми кругами, призывая их активно участвовать в этих проектах. После освобождения оккупированных территорий мы посетили Агдам, Физули, и, надеюсь, скоро побываем и в Шуше. Мы будем прилагать усилия по восстановлению разрушенных культурных объектов в Карабахе, стараться привлечь потенциал стран для восстановления строений. Некоторые страны уже выразили готовность. К примеру, Турция, Казахстан готовы построить больницы, Узбекистан тоже готов построить культурные учреждения и больницы».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)