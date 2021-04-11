Начался визит делегации Тюркского совета в Гянджу (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся визит ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Тюркского совета в Агдам. После визита в Агдам делегация Тюркского совета прибыла в Гянджу.
Как сообщает в воскресенье Карабахское бюро Trend, после Агдама делегация прибыла в Гянджу.
Здесь участники визита будут проинформированы о взятии Арменией на прицел мирных жителей Гянджи во время войны и применении армянской армией запрещенного оружия против гражданского населения.
(Редактор: Надир Насиров)
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