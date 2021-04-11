Успешная политика Президента Ильхама Алиева поддерживается и высоко ценится народом – Нагиф Гамзаев

БАКУ /Trend/ - 11 апреля 2018 года в Азербайджане состоялись президентские выборы, на которых уверенную победу одержал Ильхам Алиев – достойный продолжатель курса общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

18 апреля прошла инаугурация Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

На церемонии инаугурации Ильхам Алиев, положив руку на Конституцию Азербайджанской Республики, принес присягу: «Осуществляя полномочия Президента Азербайджанской Республики, клянусь соблюдать Конституцию Азербайджанской Республики, защищать независимость и территориальную целостность государства, достойно служить народу».

Затем Президент принес присягу, положив руку на священный Коран: «Положа руку на священный Коран, клянусь быть приверженным национально-духовным ценностям и традициям, созданным азербайджанским народом на протяжении веков, постоянно дорожить ими».

В своем выступлении на церемонии инаугурации глава государства анонсировал новую волну реформ, охватывающих все сферы общественно-политической и культурной жизни страны.

В беседе с Trend депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев отметил, что проведенные за последние три года Президентом Ильхамом Алиевым реформы всесторонне поддерживаются гражданами Азербайджана.

По его словам, привлечение молодых кадров и успешное выполнение поставленных перед командой задач способствуют развитию экономики.

«Проводимая за прошедший период политика принесла свои плоды – Азербайджан не только стал экспортером энергоресурсов, но и важной транзитной страной. Увеличение грузоперевозок через территорию страны приносит большие дивиденды», – сказал он.

Депутат подчеркнул, что в период, когда весь мир борется с пандемией коронавируса, благодаря своевременным мерам, предпринятым главой государства, Азербайджан вошел в число стран, наименее пострадавших от COVID-19: «Азербайджан не только защищал своих граждан, но и оказывал помощь различным странам мира. Как председатель Движения неприсоединения наше государство выступило с рядом инициатив, которые были положительно встречены многими странами».

Парламентарий отметил, что Президент Ильхам Алиев всегда возвышал справедливый голос Азербайджана на различных международных площадках.

«Мировая общественность принятыми резолюциями и заявлениями продемонстрировала всестороннюю поддержку территориальной целостности нашей страны», – сказал он.

По его словам, Азербайджан продолжил развитие и в других областях – в реформировании армии, воспитании молодежи в духе патриотизма, проведении реформ в сфере образования.

Восстановление территориальной целостности страны всегда было приоритетом деятельности Ильхама Алиева на посту главы государства, подчеркнул депутат.

«Под руководством Верховного главнокомандующего проблема Нагорного Карабаха, которая оставалась нерешенной на протяжении почти 30 лет, благодаря боеспособности нашей армии и патриотизму граждан Азербайджана нашла свое решение.

Президент Ильхам Алиев во время войны лично доводил позицию Азербайджана до сведения международных организаций, различных государств. Как результат этих неимоверных усилий, наша страна восстановила свою территориальную целостность», – добавил он.

«Успешная политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, поддерживается и высоко ценится народом», – резюмировал Нагиф Гамзаев.

(Редактор: Надир Насиров)