Отдавшие приказ о ракетных ударах по Гяндже несут ответственность за военные преступления – Хикмет Гаджиев

ГЯНДЖА /Trend/ - Люди в Армении, отдавшие приказ о ракетных ударах по Гяндже, несут ответственность за военные преступления.

Как сообщает в воскресенье корреспондент Trend в Гяндже, об этом сказал помощник Президента Азербайджана – завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сопровождающий делегацию Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в ходе визита в Гянджу.

«С территории Армении по городу Гянджа 11 октября 2020 года были выпущены ракеты "Скад". Несколько готовых к пуску ракет "Скад" были нейтрализованы. Один из официальных лиц Армении заявил, что их цель состояла в том, чтобы даже археологам не удалось найти Гянджу. Те люди в Армении, которые отдали приказ о ракетных ударах по Гяндже, несут ответственность за военные преступления», – сказал Гаджиев.

(Редактор: Надир Насиров)