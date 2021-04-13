Президент Ильхам Алиев: Министр обороны в то время обещал, что если Шуша будет сдана, то пустит себе пулю в лоб

БАКУ /Trend/ - Именно в результате предательства тандема НФА-Мусават, фактически пришедшего в то время к власти и пытавшегося официально оформить это, Шуша и Лачин оказались под оккупацией. Потому что прийти к власти для них было важнее всего. Министр обороны в то время был их человеком, он обещал, что если Шуша будет сдана, то пустит себе пулю в лоб.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с награжденными военнослужащими после ознакомления с Парком военных трофеев.

«Что же произошло после обретения независимости? Спустя четыре месяца после восстановления независимости был совершен Ходжалинский геноцид. Армения и 366-й полк Советского Союза совершили военное преступление, зверство. Были убиты мирные люди. Среди них были дети, старики, женщины. Сегодня мир признает Ходжалинский геноцид. Более десяти стран официально признали этот геноцид. Спустя три месяца после Ходжалинского геноцида были оккупированы Шуша и Лачин.

Именно в результате предательства тандема НФА-Мусават, фактически пришедшего в то время к власти и пытавшегося официально оформить это, Шуша и Лачин оказались под оккупацией. Потому что прийти к власти для них было важнее всего. Министр обороны в то время был их человеком, он обещал, что если Шуша будет сдана, то пустит себе пулю в лоб. До сих пор, как пес, слоняется там и тут. Власть фактически находилась в руках Народного фронта – Мусавата. Сдав Шушу и Лачин армянам, они попытались сместить власть в Баку, и это им удалось. Спустя месяц после этого они совершили военный переворот, захватив здание парламента, свергли законную власть и незаконно пришли к власти. Это – их большое предательство. Что произошло после этого? После этого страна фактически оказалась в неуправляемом состоянии. Царили хаос, анархия, произвол, грабеж. Села попадали под оккупацию. Власть Народного фронта-Мусавата продавала Армении бензин. Они и сами признали это. Есть эти видеоматериалы, кадры. Они и сами признали, что совершили это предательство. Вместо того, чтобы укреплять и поддерживать армию, они только укрепляли свою власть. Гейдар Алиев не позволил армянам оккупировать Нахчыван, находившийся в условиях блокады, хотя такие попытки предпринимались неоднократно. Наши военнослужащие и гражданские лица грудью защитили эти земли в происходивших там на границе ожесточенных боях, именно благодаря фактору Гейдара Алиева. Они же отправляли отсюда в Нахчыван военный десант, чтобы сместить Гейдара Алиева. Тогдашний командующий Внутренними войсками, скрывающийся сегодня за границей пес отправлял туда десант. Мы теряли земли, армяне захватывали наши села, а они вели в Нахчыване борьбу с Гейдаром Алиевым. Это – дела предателей из Народного фронта-Мусавата. Однако струсили, даже носа показать не осмелились, потому что народ поднялся и сказал: уничтожим вас, как только появитесь здесь. Они развязали гражданскую войну, бомбили Гянджу, взяли в плен азербайджанских солдат, в то время как земли оказывались под оккупацией. Если это не предательство, то тогда что же?! В апреле 1993 года они отдали врагу Кяльбаджар. После этого стали паниковать, струсили, оказались в депрессии. По сей день не могут выйти из этой депрессии. Для того, чтобы спастись, они в то время вынуждены были обратиться к Гейдару Алиеву, чтобы их не повесили здесь, перед Аппаратом Президента. Их виселица была готова. Азербайджанский народ терпел их всего год. Но посмотрите, какой большой вред они нанесли за один год - наши земли оказались под оккупацией, они уничтожили армию, развязали гражданскую войну, пролили братскую кровь. Поэтому, когда я говорю, что они – предатели, изменники, враги, то основываюсь именно на этом. Я говорю это, опираясь на исторические факты. Их мерзкая сущность проявляется и сегодня. Они и во время Второй Карабахской войны, исподтишка клевеща на нашу армию, на наше правое дело, лили воду на мельницу врага. Поэтому, не зная этой истории, невозможно правильно оценить сегодняшние реалии», - сказал глава государства.