В миротворческих подразделениях азербайджанской армии проведены учебные тренировки (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2021 год, в миротворческих подразделениях проведены учебные тренировки, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе занятий, проводимых с целью повышения уровня профессионализма личного состава, была проверена боевая, морально-психологическая, физическая, медицинская и специальная подготовка военнослужащих.

Отметим, что в настоящее время военнослужащие азербайджанской армии участвуют в миротворческих миссиях в Афганистане и Южном Судане.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)