Президент Ильхам Алиев: Нам нужно сконцентрироваться на элементах, которые могут привести к будущему примирению

БАКУ /Trend/ - Если говорить о постконфликтной ситуации, то нам необходимо сосредоточиться на некоторых элементах, которые могут привести к будущему примирению.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на конференции под названием «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество», сообщает во вторник Trend.

«Если говорить о постконфликтной ситуации, нам нужно сконцентрироваться на некоторых элементах, которые могут привести к будущему примирению. Но был длительный период сознательной политики демонизации Азербайджана, выдумывания историй, представления азербайджанцев в качестве врагов, в качестве тех, «кто оккупировал Армению или оккупировал Карабах». Так что обществу, вероятно, потребуется время, чтобы понять, что мы сделали не только во время войны, но даже после нее. Мы вернули более 1 500 тел армянских солдат. Мы по-прежнему участвуем вместе с российскими миротворцами в поисковой операции. Я могу вам сказать, что во время первой Карабахской войны у нас было почти 4 000 пропавших без вести солдат. Ни один из них не был возвращен. Ни один из них. Вот в чем разница», - отметил глава государства.