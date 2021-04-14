Парк военных трофеев в Баку - месседж для тех, кто вновь заговорит о войне - азербайджанский военный эксперт (ВИДЕО)

Политика 14 апреля 2021 12:49 (UTC+04:00)
Парк военных трофеев в Баку - месседж для тех, кто вновь заговорит о войне - азербайджанский военный эксперт (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Парк военных трофеев в Баку свидетельствует о силе, мужестве и отваге азербайджанского солдата, что должно стать примером для будущих поколений.

Об этом сказал в среду Trend военный эксперт Адалят Вердиев.

По его словам, если какие-то силы вновь заговорят о войне и о реванше, то Парк военных трофеев станет в этом случае своеобразным напоминанием и позволит им сделать соответствующие выводы.

Отметим, что 12 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку Парка военных трофеев. В числе трофеев - брошенные армянами стрелковое оружие, тяжелая техника, ракетные комплексы, военные транспортные средства и боеприпасы.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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